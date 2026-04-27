Egyre nehezebb helyzetben Ukrajna: váratlan előnyt hozott az orosz csapatoknak az évszakváltás

Vlagyiszlav Volosin, a déli védelmi erők szóvivője egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy a kizöldült növényzet új lehetőségeket teremt az orosz csapatok számára.
A lombozat besűrűsödött, amit az ellenség arra próbál kihasználni, hogy mélyebbre hatoljon a védelmi vonalainkban. Válaszul megnöveltük a felderítő és csapásmérő műveletek számát, hogy időben feltérképezzük ezeket a csoportokat
– mondta.
A szóvivő szerint az oroszok több irányban is aktivizálódtak, többek között az olekszandrivkai szakaszon. Az ellenséges alakulatok megpróbálnak bejutni a Velikomihajlivkai erdőbe. Fő céljuk, hogy felderítsék a Vovcsa folyón átvezető lehetséges átkelőhelyeket. Az erdőben egy hídfőállást akarnak kiépíteni, amelyre azért van szükségük, hogy folytathassák a pokrovszki frontszakasz és a Dnyipropetrovszki terület felé irányuló támadó hadműveleteket.
Április 26-án összesen 241 fegyveres összecsapást regisztráltak az ukrán és az orosz csapatok között. A legnagyobb ellenséges aktivitás a pokrovszki frontszakaszon volt tapasztalható, ahol az ukrán védők 55 rohamot vertek vissza.
Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt
Nagy zavart okozott az amerikai elnök.
Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak
Kritikus eszközök érkezését várják.
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól
Kiosztotta a feladatokat a leendő miniszterelnök.
Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól
Európában fogták el őket.
Elárulta a Wizz Air vezetője, lesz-e elég kerozin a nyári csúcsidőszakban
Feszült a helyzet a háború miatt.
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a három részvényt kell most megvenni!
Nagyon komoly fantázia van ezekben.
Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet
Elárulta, mely országokat látná szívesen.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?