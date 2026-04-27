Egyre nehezebb helyzetben Ukrajna: váratlan előnyt hozott az orosz csapatoknak az évszakváltás

Vlagyiszlav Volosin, a déli védelmi erők szóvivője egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy a kizöldült növényzet új lehetőségeket teremt az orosz csapatok számára.

A lombozat besűrűsödött, amit az ellenség arra próbál kihasználni, hogy mélyebbre hatoljon a védelmi vonalainkban. Válaszul megnöveltük a felderítő és csapásmérő műveletek számát, hogy időben feltérképezzük ezeket a csoportokat

– mondta.

A szóvivő szerint az oroszok több irányban is aktivizálódtak, többek között az olekszandrivkai szakaszon. Az ellenséges alakulatok megpróbálnak bejutni a Velikomihajlivkai erdőbe. Fő céljuk, hogy felderítsék a Vovcsa folyón átvezető lehetséges átkelőhelyeket. Az erdőben egy hídfőállást akarnak kiépíteni, amelyre azért van szükségük, hogy folytathassák a pokrovszki frontszakasz és a Dnyipropetrovszki terület felé irányuló támadó hadműveleteket.

Április 26-án összesen 241 fegyveres összecsapást regisztráltak az ukrán és az orosz csapatok között. A legnagyobb ellenséges aktivitás a pokrovszki frontszakaszon volt tapasztalható, ahol az ukrán védők 55 rohamot vertek vissza.

