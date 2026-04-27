Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól

Tizenhárom ember ellen emelt vádat terrorizmus címén a litván főügyészség az orosz katonai felderítéssel kapcsolatban álló gyilkossági kísérletek miatt - jelentette be hétfőn Saulius Briginas, a balti állam bűnügyi rendőrségének helyettes vezetője, valamint Martynas Jovaisa, a Szervezett Bűnözés és Korrupció Elleni Igazgatóság ideiglenes főügyésze.

Tizenhárom embert vádoltak meg Litvániában az orosz katonai felderítéssel kapcsolatos gyilkossági kísérletekkel. A gyanúsítottakat, akiket a lengyel, görög és ukrán hatóságokkal szorosan együttműködve tavaly vettek őrizetbe, azzal vádolják, hogy meg akartak ölni egy ukránbarát litván állampolgárt és egy litvániai száműzetésbe vonult orosz ellenzéki aktivistát.

Az LRT litván közszolgálati műsorközlő honlapja szerint a főügyész hétfőn újságírókkal közölte, hogy a nyomozás tavaly indult egy litván, valamint ukrán, orosz, fehérorosz, grúz, lett, moldovai és görög állampolgárok ellen.

A tizenhárom ember közül, akik ellen most vádat emeltek, kilencen Litvániában tartózkodnak - heten előzetes őrizetben -, két további gyanúsított ellen pedig kiadatási kérvényt adta ki. Egyiküket, egy grúz származású görög állampolgárt, akit európai elfogatóparancs alapján Szalonikiben vettek őrizetbe, azzal vádolják, hogy ötezer euró küldésével járult hozzá a tervezett gyilkosságokhoz.

A főügyész szerint a vád - terrorista célokból elkövetett emberölés - alapján életfogytiglani börtön is kiszabható.

Saulias Briginas közölte:

a hatóságok az utóbbi időben azt tapasztalták, hogy nőtt az európai uniós tagállamok, azok állampolgárai, nemzetbiztonsági érdekei és az Ukrajnát támogató magánszemélyek elleni fellépések száma.

A rendőrségi vezető szerint "intenzív nyomozati munkával azonosították a potenciális elkövetőket", és megállapították, hogy az orosz és a litván állampolgár elleni merényletre készülnek. Széleskörű nemzetközi együttműködésnek köszönhetően az idei év elejére sikerült a bűncselekményeket szervező többi gyanúsítottat is őrizetbe venniük.

