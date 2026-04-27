Előrehozott választások jönnek az európai turistaparadicsomban
Robert Abela máltai miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy május 30-án előrehozott parlamenti választást tartanak az országban. A voksolásra egy évvel a jelenlegi ötéves kormányzati ciklus lejárta előtt kerül sor.

Abela egy televíziós megszólalásban a nemzetközi helyzetre hivatkozva elmondta, hogy az elkövetkező hónapok várhatóan meghatározók lesznek.

Emiatt Máltának olyan kormányra van szüksége, amely kizárólag a stabilitásra összpontosíthat.

A miniszterelnök hangsúlyozta: az ország pénzügyileg felkészült, és garantálni tudja az energiaárak stabilitását.

Az Abela által vezetett Munkáspárt kényelmes parlamenti többséggel rendelkezik. A közvélemény-kutatások szerint sorozatban negyedszer is megnyerheti a választást, ami történelmi rekordot jelentene. A kormánypárt jelenleg a mandátumok 55 százalékát birtokolja. Ez rekordméretű előny a rivális jobbközép Nacionalista Párttal szemben, különösen egy olyan országban, ahol hagyományosan szorosabbak a választási eredmények.

Málta Európa legjobban teljesítő gazdaságai közé tartozik.

Az államháztartási hiány a GDP 2,2 százalékát teszi ki, az államadósság pedig 46 százalékos. Az infláció alacsony, és gyakorlatilag nincs munkanélküliség. A hazai munkaerőhiány miatt az ország számos ágazatban vendégmunkások alkalmazására szorul.

Aggodalomra ad azonban okot, hogy a közel-keleti konfliktus ismét felhajthatja az inflációt az importfüggő szigetországban. Emellett a kerozin drágulása a kulcsfontosságú ágazatnak számító turizmust is jelentősen visszavetheti.

Az előrehozott választásról szóló találgatások már hetekkel ezelőtt felerősödtek, miután Abela több beszédében is utalt a közelgő bejelentésre. Fő kihívója Alex Borg, a Nacionalista Párt néhány hónapja megválasztott új elnöke lesz. A máltai parlamentben 1966 óta kizárólag ez a két párt képviselteti magát, a választási részvételi arány pedig hagyományosan 90 százalék körül alakul.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

