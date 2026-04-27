Elvonulásért alkudozó orosz zsoldosok, tűzharcban életét vesztő védelmi miniszter - Elszabadult a pokol Moszkva szövetségesénél
Összehangolt dzsihádista és szeparatista támadások rázták meg Malit. Az ország védelmi minisztere életét vesztette egy öngyilkos merényletben. Eközben az északi Kidal városát a tuareg lázadók visszafoglalták, az orosz zsoldosokat pedig kivonulásra kényszerítették - jelentette a BBC.

Sadio Camara védelmi miniszter szombaton vesztette életét. Egy robbanóanyaggal megrakott teherautó csapódott a főváros, Bamako melletti Katiban található rezidenciájába. Az állami televízió vasárnap este erősítette meg a halálhírét.

A közlemény szerint Camara tűzharcba bocsátkozott a támadókkal, és többüket "semlegesítette", azonban sebesüléseibe a kórházban belehalt.

A merényletben legalább három családtagja is életét vesztette. A detonáció következtében a rezidencia összeomlott, és egy közeli mecset is elpusztult, ahol szintén voltak halálos áldozatok.

A támadások az egész országot érintették. Katin kívül harcokat jelentettek az északi Gao és Kidal városából, valamint a középső országrészben fekvő Sévaréból és Moptiból is. Ulf Laessing, a Konrad Adenauer Alapítvány szakértője szerint ez volt "az utóbbi évek legnagyobb összehangolt dzsihádista támadása Mali ellen". Az al-Káidához kötődő JNIM (Dzsamaat Nuszrat al-Iszlám val-Muszlimin) több helyszínen egyszerre csapott le. Ezzel párhuzamosan a tuareg szeparatista Azawad Felszabadítási Front (FLA) elsősorban az északi városokra összpontosította erőit.

Asszimi Goita tábornokot, a katonai junta vezetőjét biztonságos helyre szállították, miután a támadók az ő otthonát is célba vették.

Kidalban az FLA kétnapos összecsapást követően megállapodást kötött az orosz Afrika-hadtest zsoldosaival a biztonságos kivonulásukról.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, az FLA szóvivője szerint az oroszok "végleg elhagyták Kidalt", a város pedig "felszabadult". A szeparatisták állítják, hogy átvették az irányítást a település felett. A várost a mali hadsereg orosz zsoldosok segítségével csak 2023 végén tudta visszafoglalni tőlük. Az FLA egyik parancsnoka a BBC-nek elmondta, hogy hónapok óta készültek az offenzívára, és a következő céljuk Gao elfoglalása.

Az állami média szerint a helyzet "teljesen ellenőrzés alatt áll", azonban a hadsereg elismerte, hogy a harcok több helyszínen is folytatódnak. Országos riasztást adtak ki, fokozott járőrözést rendeltek el, és több térségben – köztük Bamakóban is – kijárási tilalmat vezettek be.

