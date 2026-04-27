Észak-Koreában kötött ki a legendás Leopard 2-es harckocsi - Abrams tankot is zsákmányolt Phenjan

Új katonai múzeumot avatott fel Kim Dzsongun észak-koreai vezető, melyben az orosz-ukrán fronton zsákmányolt haditechnikai eszközöket állították ki.

Észak-Korea több tízezer katonát küldött Oroszország Kurszk megyéjébe 2024-2025-ben, hogy segítsenek kiűzni a térségből az ukrán hadsereg alakulatait.

A harcokban koreai katonák ezrei estek el, Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter épp a napokban látogatott Phenjanba, hogy kitüntesse az Oroszországot segítő katonákat.

Az esemény apropóján egy új haditechnikai, katonai múzeumot is megnyitottak Észak-Koreában, ahol zsákmányolt, ukrán hadsereg által használt haditechnikai eszközöket állítottak ki.

A közzétett fényképek alapján egy modern német Leopard 2A4-es harckocsi és egy török BMC Kirpi MRAP is feltűnik.

Good evening. This isn't AI. I didn't expect that XD. Ex-Polish Leopard 2A4 in North Korea... on display of captured equipment by the North Korean army XD in Ukraine. At least they didn't decide to repaint or wash the vehicles like the Russians do in their museums XD 1/2 #Tanks pic.twitter.com/9DotiyvjPv https://twitter.com/hashtag/Tanks?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — ArkadiuszM Aki Tank (@ArkadiuszMolis1) April 26, 2026

Egy részletesebb videón látható egy francia VAB és egy AMX-10RC kerekes páncélos és egy amerikai Maxxpro MRAP is.

Destroyed Western military equipment is now being displayed in North Korea.During Russian Defense Minister’s visit to a new military memorial, NATO-supplied vehicles used in Ukraine—like a Leopard 2A4, AMX-10, and M1117—were seen in the background, likely provided by Russia for… pic.twitter.com/yzRaeBhNOC https://t.co/yzRaeBhNOC — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Egy másik fotón pedig egy zsákmányolt amerikai M1A1 Abrams harckocsi látható.

North Korea Displays US M1A1 and Leopard 2A4 Tanks Likely Sourced from Russia for Study of Western Armor pic.twitter.com/TzNqnV2A9u https://t.co/TzNqnV2A9u — Army Recognition (@ArmyRecognition) April 27, 2026

A felsorolt eszközök többnyire kései hidegháborús technika, de az MRAP-eket például már az afganisztáni, iraki háború tapasztalatai alapján építették meg. Ami biztosra vehető: ezek közül a járművek közül majdnem mindegyik jelentős előrelépés technológiai szempontból az észak-koreai páncélozott harcjárművek képességeihez képest.

