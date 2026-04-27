Észak-Koreában kötött ki a legendás Leopard 2-es harckocsi - Abrams tankot is zsákmányolt Phenjan

Észak-Korea több tízezer katonát küldött Oroszország Kurszk megyéjébe 2024-2025-ben, hogy segítsenek kiűzni a térségből az ukrán hadsereg alakulatait.
A harcokban koreai katonák ezrei estek el, Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter épp a napokban látogatott Phenjanba, hogy kitüntesse az Oroszországot segítő katonákat.
Az esemény apropóján egy új haditechnikai, katonai múzeumot is megnyitottak Észak-Koreában, ahol zsákmányolt, ukrán hadsereg által használt haditechnikai eszközöket állítottak ki.
A közzétett fényképek alapján egy modern német Leopard 2A4-es harckocsi és egy török BMC Kirpi MRAP is feltűnik.
Good evening. This isn't AI. I didn't expect that XD. Ex-Polish Leopard 2A4 in North Korea... on display of captured equipment by the North Korean army XD in Ukraine. At least they didn't decide to repaint or wash the vehicles like the Russians do in their museums XD 1/2 #Tanks pic.twitter.com/9DotiyvjPv https://twitter.com/hashtag/Tanks?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— ArkadiuszM Aki Tank (@ArkadiuszMolis1) April 26, 2026
Egy részletesebb videón látható egy francia VAB és egy AMX-10RC kerekes páncélos és egy amerikai Maxxpro MRAP is.
Destroyed Western military equipment is now being displayed in North Korea.During Russian Defense Minister’s visit to a new military memorial, NATO-supplied vehicles used in Ukraine—like a Leopard 2A4, AMX-10, and M1117—were seen in the background, likely provided by Russia for… pic.twitter.com/yzRaeBhNOC https://t.co/yzRaeBhNOC— Clash Report (@clashreport) April 26, 2026
Egy másik fotón pedig egy zsákmányolt amerikai M1A1 Abrams harckocsi látható.
North Korea Displays US M1A1 and Leopard 2A4 Tanks Likely Sourced from Russia for Study of Western Armor pic.twitter.com/TzNqnV2A9u https://t.co/TzNqnV2A9u— Army Recognition (@ArmyRecognition) April 27, 2026
A felsorolt eszközök többnyire kései hidegháborús technika, de az MRAP-eket például már az afganisztáni, iraki háború tapasztalatai alapján építették meg. Ami biztosra vehető: ezek közül a járművek közül majdnem mindegyik jelentős előrelépés technológiai szempontból az észak-koreai páncélozott harcjárművek képességeihez képest.
Címlapkép forrása: Guenter Vahlkampf/Getty Images / A címlapkép illusztráció.
Meghalt Sebő Ferenc
Az együttes közölte a lesújtó hírt.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Jean Pisani-Ferry: A világ Donald Trump után
A Bruegel kutatójának írása.
Új aukciós rekord a design kategóriában, elkeltek a Titanic-ereklyék – Ez történt a napokban a műkincspiacon
Közel 10 milliárd forintot adtak egy tükörkollekcióért.
Bevezeti a qvik-kérelmet a Wise, ezzel illetékmentes lehet a feltöltés a forintszámlára
Új funkciót kapnak az ügyfelek.
Új kedvence akadt a magyar befektetőknek, valósággal felrobbant ez a papír!
Mutatjuk a magyar tőzsde új sztárját.
Kilőtt az Adidas árfolyama, elképesztő rekordot döntöttek a cég szupercipőjében
A londoni maratonon.
Nagyon rossz hír jött magyar utakról
Az unióban nem ez volt a tendencia tavaly előtt.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?