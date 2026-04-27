Észak-Koreában kötött ki a legendás Leopard 2-es harckocsi - Abrams tankot is zsákmányolt Phenjan
Észak-Koreában kötött ki a legendás Leopard 2-es harckocsi - Abrams tankot is zsákmányolt Phenjan

Új katonai múzeumot avatott fel Kim Dzsongun észak-koreai vezető, melyben az orosz-ukrán fronton zsákmányolt haditechnikai eszközöket állították ki.

Észak-Korea több tízezer katonát küldött Oroszország Kurszk megyéjébe 2024-2025-ben, hogy segítsenek kiűzni a térségből az ukrán hadsereg alakulatait.

A harcokban koreai katonák ezrei estek el, Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter épp a napokban látogatott Phenjanba, hogy kitüntesse az Oroszországot segítő katonákat.

Az esemény apropóján egy új haditechnikai, katonai múzeumot is megnyitottak Észak-Koreában, ahol zsákmányolt, ukrán hadsereg által használt haditechnikai eszközöket állítottak ki.

A közzétett fényképek alapján egy modern német Leopard 2A4-es harckocsi és egy török BMC Kirpi MRAP is feltűnik.

Egy részletesebb videón látható egy francia VAB és egy AMX-10RC kerekes páncélos és egy amerikai Maxxpro MRAP is.

Egy másik fotón pedig egy zsákmányolt amerikai M1A1 Abrams harckocsi látható.

A felsorolt eszközök többnyire kései hidegháborús technika, de az MRAP-eket például már az afganisztáni, iraki háború tapasztalatai alapján építették meg. Ami biztosra vehető: ezek közül a járművek közül majdnem mindegyik jelentős előrelépés technológiai szempontból az észak-koreai páncélozott harcjárművek képességeihez képest.

Címlapkép forrása: Guenter Vahlkampf/Getty Images / A címlapkép illusztráció.

