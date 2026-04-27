Hatalmas botrány készül Ukrajnában: nyilvános feketelista jelenik meg napokon belül - Hírességekre zúdul majd a népharag

Ukrajnában a "Becsületes Mozgósítás" mozgalom aktivistái bejelentették, hogy létrehozzák a "Sorozáskerülők Nemzeti Nyilvántartását".

Ebben olyan ismert közéleti szereplők – hírességek, bloggerek, aktivisták és újságírók – aktáit teszik közzé, akik kiskapukkal, törvénytelen módszerekkel térnek ki a katonai szolgálat elől.

A mozgalom szerint Ukrajnában a háború alatt kialakult egy úgynevezett "érinthetetlenek kasztja". Ide olyan VIP-sorozáskerülők tartoznak, akik pénzért vagy kapcsolataik révén halasztást, illetve felmentést szereztek maguknak.

Az aktivisták úgy fogalmaznak: miközben az egyszerű katonák öt éve nem mászhatnak ki a lövészárkokból, ezek az emberek kényelmes stúdiókból küldik a fronttal kapcsolatos üzeneteiket.

A szervezet felszólította követőit, hogy küldjenek be információkat a hadkötelezettségüket elkerülőkről, amelyeket ellenőrzés után közzétesznek. Közleményük szerint az adatgyűjtés már zajlik, és eddig is számos aktát állítottak össze. Fő céljuk a felmentési rendszer teljes átalakítása annak érdekében, hogy az átláthatóbb és igazságosabb legyen.

A szervezet már előzetesen közzétette több ukrán blogger, vállalkozó, influenszer, aktivista és NGO-vezető nevét is, akik szerintük hamis indokkal elkerülik a katonai szolgálatot. Hozzátették: az előzetesen bemutatott esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Úgy vélik, a VIP-sorozáskerülőkből akár több zászlóaljat, sőt, egy egész hadtestet is fel lehetne állítani.

