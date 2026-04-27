  • Megjelenítés
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról
Globál

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár hétfőn azt mondta, Ukrajnának az EU-tagságért le kellene mondania területei egy részéről – írja a Reuters.

Egy bizonyos ponton Ukrajna tűzszüneti megállapodást fog aláírni; egy bizonyos ponton pedig – remélhetőleg – békeszerződést Oroszországgal. Ekkor előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem lesz ukrán

– mondta Merz egy észak-rajna-vesztfáliai gimnáziumban tartott beszédében

A kancellár úgy véli, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ehhez népszavazáson szeretne többséget szerezni, akkor azt is el kell mondania a lakosságnak, hogy cserébe megnyílt előttük az út Európa felé.

Az ukrán EU-csatlakozás folyamatát Orbán Viktor korábban akadályozta. A magyar miniszterelnök választási veresége azonban új lendületet adhat a folyamatnak. Ukrajna jelenleg hivatalos tagjelölti státusszal rendelkezik.

Még több Globál

Merz ugyanakkor óvatosságra intett a gyors csatlakozással kapcsolatos várakozásokat illetően. Szerinte Ukrajna háborúban álló országként nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. Előbb szigorú feltételeket kell teljesítenie a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén.

Zelenszkijnek az volt az elképzelése, hogy 2027. január 1-jén csatlakoznak az EU-hoz. Ez nem fog menni. Még 2028. január 1-je sem reális

– fogalmazott a kancellár.

Köztes megoldásként Merz megfigyelői státuszt javasolt Ukrajna számára az uniós intézményekben. Elmondása szerint ez a javaslat széleskörű támogatást kapott az európai állam- és kormányfők múlt heti ciprusi csúcstalálkozóján.

Az Európai Unió a múlt héten egy 90 milliárd eurós hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajna számára. Ez az összeg nagyrészt fedezi az ország 2027-ig tartó finanszírozási igényeit. A tagállamok azonban továbbra is megosztottak a csatlakozási tárgyalások ütemét illetően.

Címlapkép forrása: Nadja Wohlleben/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility