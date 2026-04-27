Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról

Egy bizonyos ponton Ukrajna tűzszüneti megállapodást fog aláírni; egy bizonyos ponton pedig – remélhetőleg – békeszerződést Oroszországgal. Ekkor előfordulhat, hogy Ukrajna területének egy része már nem lesz ukrán
– mondta Merz egy észak-rajna-vesztfáliai gimnáziumban tartott beszédében
A kancellár úgy véli, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ehhez népszavazáson szeretne többséget szerezni, akkor azt is el kell mondania a lakosságnak, hogy cserébe megnyílt előttük az út Európa felé.
Az ukrán EU-csatlakozás folyamatát Orbán Viktor korábban akadályozta. A magyar miniszterelnök választási veresége azonban új lendületet adhat a folyamatnak. Ukrajna jelenleg hivatalos tagjelölti státusszal rendelkezik.
Merz ugyanakkor óvatosságra intett a gyors csatlakozással kapcsolatos várakozásokat illetően. Szerinte Ukrajna háborúban álló országként nem csatlakozhat az Európai Unióhoz. Előbb szigorú feltételeket kell teljesítenie a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén.
Zelenszkijnek az volt az elképzelése, hogy 2027. január 1-jén csatlakoznak az EU-hoz. Ez nem fog menni. Még 2028. január 1-je sem reális
– fogalmazott a kancellár.
Köztes megoldásként Merz megfigyelői státuszt javasolt Ukrajna számára az uniós intézményekben. Elmondása szerint ez a javaslat széleskörű támogatást kapott az európai állam- és kormányfők múlt heti ciprusi csúcstalálkozóján.
Az Európai Unió a múlt héten egy 90 milliárd eurós hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajna számára. Ez az összeg nagyrészt fedezi az ország 2027-ig tartó finanszírozási igényeit. A tagállamok azonban továbbra is megosztottak a csatlakozási tárgyalások ütemét illetően.
Címlapkép forrása: Nadja Wohlleben/Getty Images
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
