Japán bevallotta: eddig húzzák gázzal a közel-keleti válság közepette
Japán legnagyobb villamosenergia-termelője, a JERA júliusig elegendő cseppfolyósítottföldgáz-készlettel (LNG) rendelkezik ahhoz, hogy átvészelje az iráni konfliktus okozta közel-keleti ellátási zavarokat – jelentette be a vállalat egyik vezetője.
A JERA egyben Japán legnagyobb LNG-vásárlója is. Évente mintegy 35 millió tonnás importot és kereskedelmi forgalmat bonyolít le, amelyből nagyjából 27 millió tonnát belföldi felhasználásra szánnak. A Japánba tartó szállítmányok mintegy 5 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. Ezen a szakaszon az amerikai–izraeli–iráni konfliktus jelentősen megzavarta a hajóforgalmat.

Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára

Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után

Otaki Maszato ügyvezető igazgató hétfőn újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a vállalat a JERA Global Markets kereskedelmi üzletágának rugalmas beszerzési képességeire támaszkodik.

Ezzel igyekeznek biztosítani a folyamatos ellátást. Hozzátette:

a blokád időtartamától függően szükség lehet a beszerzési stratégia folyamatos kiigazítására.

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Nyilvánosságra hozták a számokat: így vág vissza az Egyesült Államok a hetek óta tartó tengeri blokádért

Váratlan fordulat: nyíltan nekimentek a katonai vezetésnek Oroszországban, amiért nem söpörték még el Ukrajnát

A JERA idén februárban 27 éves szerződést kötött a QatarEnergy vállalattal. A megállapodás évi 3 millió tonna LNG szállítására vonatkozik, amely 2028-ban indulna a North Field South bővítési projekt keretében. Otaki Maszato elmondása szerint a QatarEnergy egyelőre nem tájékoztatta őket teljes körűen a konfliktus esetleges hatásairól. Ez magában foglalja az építési ütemtervet érintő lehetséges következményeket is.

Az ausztráliai Inpex Ichthys LNG-létesítménynél fenyegető sztrájk tovább szűkíthetné a globális kínálatot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Választás 2026: Magyar Péter újabb miniszterek neveit jelenti be, vagyonkimentésekről érkeznek hírek
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
