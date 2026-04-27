Japán bevallotta: eddig húzzák gázzal a közel-keleti válság közepette

Japán legnagyobb villamosenergia-termelője, a JERA júliusig elegendő cseppfolyósítottföldgáz-készlettel (LNG) rendelkezik ahhoz, hogy átvészelje az iráni konfliktus okozta közel-keleti ellátási zavarokat – jelentette be a vállalat egyik vezetője.

A JERA egyben Japán legnagyobb LNG-vásárlója is. Évente mintegy 35 millió tonnás importot és kereskedelmi forgalmat bonyolít le, amelyből nagyjából 27 millió tonnát belföldi felhasználásra szánnak. A Japánba tartó szállítmányok mintegy 5 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. Ezen a szakaszon az amerikai–izraeli–iráni konfliktus jelentősen megzavarta a hajóforgalmat.

Otaki Maszato ügyvezető igazgató hétfőn újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy a vállalat a JERA Global Markets kereskedelmi üzletágának rugalmas beszerzési képességeire támaszkodik.

Ezzel igyekeznek biztosítani a folyamatos ellátást. Hozzátette:

a blokád időtartamától függően szükség lehet a beszerzési stratégia folyamatos kiigazítására.

A JERA idén februárban 27 éves szerződést kötött a QatarEnergy vállalattal. A megállapodás évi 3 millió tonna LNG szállítására vonatkozik, amely 2028-ban indulna a North Field South bővítési projekt keretében. Otaki Maszato elmondása szerint a QatarEnergy egyelőre nem tájékoztatta őket teljes körűen a konfliktus esetleges hatásairól. Ez magában foglalja az építési ütemtervet érintő lehetséges következményeket is.

Az ausztráliai Inpex Ichthys LNG-létesítménynél fenyegető sztrájk tovább szűkíthetné a globális kínálatot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock