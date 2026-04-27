Keményen odaszólt Amerikának a német kancellár: ősellensége a bolondját járatja vele
Irán megalázta az Egyesült Államokat, amely egyértelmű stratégia nélkül lépett be az iráni háborúba – jelentette ki hétfőn Friedrich Merz német kancellár az észak-rajna-vesztfáliai Marsbergben egy iskolalátogatáson.

A kancellár a Carolus-Magnus Gimnázium diákjai előtt tartott előadásában arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus egyhamar nem ér véget, mivel Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból.

Az irániak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a vártnál, az amerikaiaknak pedig ezen a téren nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk

– fogalmazott Merz. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusokból tudni kell kilépni is, aminek hiányára Afganisztán és Irak a legfájdalmasabb példa.

Véleménye szerint az iráni vezetés – különösen a Forradalmi Gárda – taktikai fölényben van, mivel vagy rendkívül ügyesen tárgyalnak, vagy tudatosan kerülik a párbeszédet.

Az irániak nyilvánvalóan nagyon ügyesen tárgyalnak, vagy inkább nagyon ügyesen kerülik a tárgyalásokat: hagyják, hogy az amerikaiak Iszlámábádba utazzanak, majd eredmény nélkül távozzanak

– fogalmazott a német kancellár.

Merz kiemelte, hogy a háború közvetlen negatív hatással van a német gazdasági teljesítményre, ezért a harcok mielőbbi lezárását sürgette. Jelezte: Németország továbbra is kész aknamentesítő hajókkal segíteni a Hormuzi-szoros megnyitását, de ennek alapfeltétele a harcok beszüntetése.

Merz ugyanebben a beszédében Ukrajnáról is szót ejtett:

