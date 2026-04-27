Készülnek a legrosszabbra: Ukrajna mintájára fegyverkezik a NATO egyik legerősebb országa
Lengyelország "drónflottát" hoz létre, amelyhez ukrán technológiát és tapasztalatokat is felhasznál – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök a rzeszówi biztonság- és védelempolitikai konferencián az Ukrinform cikke szerint.

Tusk hangsúlyozta: Ukrajna bebizonyította az agresszornak (Oroszországnak) és az egész világnak, hogy képes megvédeni területét, határait, szabadságát és függetlenségét.

Hozzátette: nem véletlen, hogy ma már az egész világ, beleértve a közel-keleti országokat is, az ukrán hadviselési tapasztalatokból merít saját védelmi beszerzéseihez.

A lengyel kormányfő bejelentette: Lengyelország úgy döntött, új drónflottát hoznak létre, melyben  

ukrán technológiákat és szakértelmet is felhasználnak.

A fejlesztés finanszírozását európai uniós és lengyel forrásokból biztosítják. Tusk közölte, hogy Varsó már hétfőn megkezdi a projekt megvalósítását.

Lengyelországnak modern drónhadsereggel kell rendelkeznie, nemcsak Ukrajna megsegítése érdekében, hanem saját polgárai biztonságának szavatolására is"

– fogalmazott a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility