Kifutott a tengerre a 65 ezer tonnás monstrum: lopakodókkal és drónokkal a fedélzetén készül valami nagyra a katonai szövetség
A brit Királyi Haditengerészet zászlóshajója, a HMS Prince of Wales újra tengerre szállt. A hajó a NATO északi vizein, különösen az Északi-sarkvidék és az Észak-Atlanti-óceán térségében tervezett bevetésekre készül - jelentette az Army Recognition.

A 65 ezer tonnás repülőgép-hordozó április 24-én futott ki a portsmouthi haditengerészeti támaszpontról, több mint 900 fős legénységgel a fedélzetén. A hajó a 2025-ös, az indo-csendes-óceáni térségben végrehajtott Operation Highmast bevetése óta most először tért vissza a nyílt tengerre.

A felkészülési időszak során a hordozó Merlin és Wildcat helikoptereket, valamint Malloy drónokat fogad a fedélzetén. Ennek köszönhetően a kiképzés alatt pilóta nélküli és hagyományos légi eszközöket egyaránt bevetnek.

A hajó emellett továbbra is képes az F-35B Lightning II lopakodó vadászgépek üzemeltetésére.

Ez a képesség rugalmas tengeri légierőt biztosít olyan környezetben is, ahol a nagy távolságok, a zord időjárás és a korlátozott hozzáférés jelentősen megnehezíti a szárazföldi erők alkalmazását.

A hazai vizeken végzett összevont gyakorlatokat követően a hordozó Skóciában vételez lőszert, majd az év későbbi szakaszában csatlakozik a NATO Arctic Sentry elnevezésű műveletéhez. A bevetés stratégiai jelentőségű, hiszen az északi vizek ismét a NATO elrettentési stratégiájának kulcsfontosságú területévé váltak. A tenger alatti infrastruktúra védelme, valamint az Észak-Amerika és Európa közötti transzatlanti tengeri összeköttetés biztosítása egyaránt kiemelt feladatnak számít.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

