Kína közvetlen szomszédjába telepíti Washington a "tengerek HIMARS-ét"

Az Egyesült Államok tengerészgyalogsága a Balikatan 2026 hadgyakorlat keretében egy NMESIS hajóelhárító rakétaindítót telepít a Fülöp-szigetek legészakibb pontjára, az Itbayat-szigetre. A Luzon-szoros közvetlen közelében végrehajtott manőverrel az amerikai erők mobil, szárazföldi telepítésű csapásmérő képességet hoznak létre az indiai-csendes-óceáni térség egyik leginkább vitatott tengeri folyosóján - közölte az Army Recognition.

A haditengerészeti és tengerészgyalogos expedíciós hajóelhárító rendszer (NMESIS) koncepciója a parti erők átalakításának kulcseleme.

A rendszer lényege, hogy a kis létszámú alegységek távoli, nehezen megközelíthető szigetekről is képesek hajóelhárító rakétákkal fenyegetni az ellenséges felszíni hadihajókat.

Ezt követően az indítóállást gyorsan áthelyezhetik, még mielőtt az ellenfél válaszcsapást indíthatna.

Az Itbayat-szigetre történő kitelepítés különös jelentőséggel bír. A Batanes-szigetcsoport ugyanis közvetlenül a Luzon-szorosnál fekszik, amely Tajvan és a Fülöp-szigetek között terül el, így a Dél-kínai-tenger és a Csendes-óceán közötti egyik legfontosabb átjárót alkotja. Bármilyen tengeri hadművelet esetén ennek az útvonalnak az ellenőrzése stratégiai fontosságú kérdés.

A telepítés egyúttal komoly szemléletváltást is tükröz. Az amerikai és fülöp-szigeteki szövetséges erők a hagyományos, nagy bázisokra épülő védelmi modelltől az elosztott, mobil és magas túlélőképességű csapásmérő csomópontok rendszere felé mozdulnak el. Ez az elosztott tengeri tűzerő-koncepció kiválóan használja ki a szigetvilág földrajzi adottságait, és jelentősen megnehezíti az ellenséges haditengerészetek hadműveleti tervezését az első szigetlánc mentén.

A Balikatan 2026 hadgyakorlat keretében végrehajtott művelet elsősorban azt a képességet teszteli, hogy egy hajóelhárító rakétarendszert légi úton is el lehet-e juttatni a szigeti terepre. Ott a rendszert integrálni kell a tágabb felderítő és célmegjelölő hálózatokba, majd mobilitással és álcázással kell biztosítani a túlélőképességét. A gyakorlat így nemcsak az elrettentő erőt növeli, hanem a szövetségesek valós harci alkalmazási forgatókönyveit is a gyakorlatban igazolja.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

