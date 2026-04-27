Lépett az Egyesült Államok, jön a nagy változás: itt a félelmetes fegyver, amiből sosem fogy ki a lőszer

A 2026 márciusában, a Fort Sill, a White Sands és a Yuma kísérleti lőtereken végrehajtott hadgyakorlat során a rendszer bizonyította, hogy képes repülés közben megzavarni a drónok fedélzeti elektronikáját. A kísérlet a többtartományú hadviseléshez kapcsolódó tűzvezetés, érzékelés és célzás új képességeit vizsgálta. A ThinKom és az Echodyne együttműködésében fejlesztett technológia

a haderő egyik legsürgetőbb hiányosságára kínál megoldást: az olcsó drónok gyors és költséghatékony semlegesítésére mozgás közben.

A rendszer a ThinKom úgynevezett VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub) antennatechnológiájára épül, amelyet eredetileg nagy sávszélességű műholdas kommunikációhoz fejlesztettek ki.

A nagy teljesítményű mikrohullámú fegyver a kis méretű drónok közös gyenge pontját, a védtelen elektronikát támadja. Az elektromágneses energia az antennákon, vezetékeken, érzékelőkön vagy a burkolat résein keresztül hatol be a szerkezetbe. Ott olyan áram- és feszültségcsúcsokat kelt, amelyek tönkreteszik a repülésvezérlőt, a GPS-vevőt és az adatkapcsolatot. Emellett súlyosan károsíthatják az elektronikus sebességszabályozókat, a tápegység áramköreit, valamint a drón által hordozott hasznos terhet is.

A rendszer jelentőségét az adja, hogy szinte korlátlanul újrahasználható, és rendkívül alacsony lövésenkénti költséggel védi a szárazföldi alakulatokat a tömeges dróntámadásokkal szemben, méghozzá anélkül, hogy apasztaná a drága lőszerkészleteket. Ez a megközelítés egy egyre hangsúlyosabb védelmi irányvonalba illeszkedik. A drónokkal telített modern hadszíntereken a hagyományos, kinetikus fegyverek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a nem kinetikus légvédelmi eszközök, jelentősen javítva a csapatok túlélőképességét.

Címlapkép forrása: Arest128 via Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, a vietnami Viettel mikrohullámú fegyvere látható rajta.