Lerobbant NATO-hajó sodródott Oroszország vizeire
Lerobbant egy észt határőrhajó a Narva-folyón és átmenetileg Oroszország területére sodródott – írja az UNN hírlap.

A hajó egy egyszerű M-32-es őrnaszád volt,

műszaki hiba miatt átsodródott a folyó orosz oldalára és 15 percig Oroszország területén tartózkodott.

A háromfős legénység megjavította az eszközt és visszatért Észtország területére.

Észtország állítólag értesítette Oroszországot az incidensről – azt nem tudni, Moszkva észlelte-e a területére véletlenül behatoló NATO-hajót. A Kreml egyáltalán nem kommentálta az esetet.

Címlapkép forrása: Mike Kemp/In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images / A címlapkép illusztráció, nem egy észt hajó látható rajta.

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

