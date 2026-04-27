Lerobbant NATO-hajó sodródott Oroszország vizeire

Lerobbant egy észt határőrhajó a Narva-folyón és átmenetileg Oroszország területére sodródott – írja az UNN hírlap.

A hajó egy egyszerű M-32-es őrnaszád volt,

műszaki hiba miatt átsodródott a folyó orosz oldalára és 15 percig Oroszország területén tartózkodott.

A háromfős legénység megjavította az eszközt és visszatért Észtország területére.

Észtország állítólag értesítette Oroszországot az incidensről – azt nem tudni, Moszkva észlelte-e a területére véletlenül behatoló NATO-hajót. A Kreml egyáltalán nem kommentálta az esetet.

Címlapkép forrása: Mike Kemp/In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images / A címlapkép illusztráció, nem egy észt hajó látható rajta.