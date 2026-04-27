Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak

Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a vezérkari ülésen áttekintették a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekhez szükséges rakétaszállítások helyzetét. Szintén értékelték a partnerekkel kötött megállapodások végrehajtásának állását. Az elnök a májusi szállítmányok mennyiségének biztosítását közvetlen feladatként jelölte ki a diplomáciai és a katonai vezetés számára. Az ülésen szó esett a ballisztikus rakéták elleni alternatív védelmi eszközökről is. Ezek sorába tartoznak a nemzetközi piacon elérhető megoldások és a saját ukrán fejlesztések egyaránt.

Az ülés egyik kiemelt témája a szárazföldi csapatok pilóta nélküli földi járművekkel (UGV) való ellátása volt.

Zelenszkij szerint jelenleg ezek jelentik a védelmi erők egyik legsürgetőbb szükségletét, ezért a gyártásnak és a beszerzésnek is lépést kell tartania az igényekkel.

Eddig 25 ezer UGV-re kötöttek szerződést, ami a tavalyi mennyiség duplája. Az elnök ezt csupán kiindulópontnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a számuk jelentősen tovább fog nőni. Ennek érdekében a vezérkart és a védelmi minisztériumot havi szintű igényfelmérés, valamint ellátottságértékelés elvégzésére utasította.

A tanácskozáson a katonai hírszerzés és a külső hírszerzés átfogó jelentést terjesztett elő az orosz gazdaság állapotáról, valamint a társadalmi folyamatokról az idei első negyedév adatai alapján.

Zelenszkij szerint a kulcsmutatók jelentős romlása és az orosz export érzékelhető visszaesése figyelhető meg Oroszországban.

Hozzátette: bár az orosz vezetés az iráni háborút igyekszik pénzügyi helyzetének javítására felhasználni, a valós eredmények Moszkva számára negatívak. Az elnök rámutatott, hogy mindehhez az ukrán hosszú távú szankciós politika is hozzájárul.

A megbeszélés aktualitását az adja, hogy a múlt héten Oroszország nagyszabású csapássorozatot hajtott végre Ukrajna ellen. Ennek során mintegy 1900 csapásmérő drónt, közel 1400 irányított légibombát és nagyjából 60 különböző típusú rakétát vetettek be. Az ukrán légvédelem ugyanakkor a drónok több mint 90 százalékát sikeresen elfogta.

