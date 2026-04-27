Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak

Zelenszkij a Telegramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a vezérkari ülésen áttekintették a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekhez szükséges rakétaszállítások helyzetét. Szintén értékelték a partnerekkel kötött megállapodások végrehajtásának állását. Az elnök a májusi szállítmányok mennyiségének biztosítását közvetlen feladatként jelölte ki a diplomáciai és a katonai vezetés számára. Az ülésen szó esett a ballisztikus rakéták elleni alternatív védelmi eszközökről is. Ezek sorába tartoznak a nemzetközi piacon elérhető megoldások és a saját ukrán fejlesztések egyaránt.
Az ülés egyik kiemelt témája a szárazföldi csapatok pilóta nélküli földi járművekkel (UGV) való ellátása volt.
Zelenszkij szerint jelenleg ezek jelentik a védelmi erők egyik legsürgetőbb szükségletét, ezért a gyártásnak és a beszerzésnek is lépést kell tartania az igényekkel.
Eddig 25 ezer UGV-re kötöttek szerződést, ami a tavalyi mennyiség duplája. Az elnök ezt csupán kiindulópontnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a számuk jelentősen tovább fog nőni. Ennek érdekében a vezérkart és a védelmi minisztériumot havi szintű igényfelmérés, valamint ellátottságértékelés elvégzésére utasította.
A tanácskozáson a katonai hírszerzés és a külső hírszerzés átfogó jelentést terjesztett elő az orosz gazdaság állapotáról, valamint a társadalmi folyamatokról az idei első negyedév adatai alapján.
Zelenszkij szerint a kulcsmutatók jelentős romlása és az orosz export érzékelhető visszaesése figyelhető meg Oroszországban.
Hozzátette: bár az orosz vezetés az iráni háborút igyekszik pénzügyi helyzetének javítására felhasználni, a valós eredmények Moszkva számára negatívak. Az elnök rámutatott, hogy mindehhez az ukrán hosszú távú szankciós politika is hozzájárul.
A megbeszélés aktualitását az adja, hogy a múlt héten Oroszország nagyszabású csapássorozatot hajtott végre Ukrajna ellen. Ennek során mintegy 1900 csapásmérő drónt, közel 1400 irányított légibombát és nagyjából 60 különböző típusú rakétát vetettek be. Az ukrán légvédelem ugyanakkor a drónok több mint 90 százalékát sikeresen elfogta.
Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt
Nagy zavart okozott az amerikai elnök.
Masszív támadás alatt áll Ukrajna: Zelenszkij elmondta, meddig kell megérkeznie a fegyverszállítmányoknak
Kritikus eszközök érkezését várják.
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól
Kiosztotta a feladatokat a leendő miniszterelnök.
Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól
Európában fogták el őket.
Elárulta a Wizz Air vezetője, lesz-e elég kerozin a nyári csúcsidőszakban
Feszült a helyzet a háború miatt.
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a három részvényt kell most megvenni!
Nagyon komoly fantázia van ezekben.
Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet
Elárulta, mely országokat látná szívesen.
A pókeresek jobb befektetők - HOLD Minutes
Mit lehet tanulni a pókerből befektetőként, és mik a két terület hasonlóságai? Pekár Dávid senior portfóliókezelőnk egyetemi éveiben online pókerből élt, elmeséli a tapasztalatait, és..
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?