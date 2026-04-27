Megerősítették a hírt: vízre szállt a több tízezer tonnás csúcshajó, amely teljesen átírhatja a tengeri erőviszonyokat

A Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN) 2026. április 23-án megerősítette, hogy a hajó rendszerszintű teszteket hajt végre a fedélzeti rendszereken. Ezek a próbák a korábbi, anyakikötő közelében végzett teszteknél jóval zordabb tengeri környezetben zajlanak.

A 076-os típus jelentős előrelépést képvisel Kína kétéltű hadviselési képességeiben. A hajó teljes terhelés melletti vízkiszorítása a becslések szerint meghaladja a 40 ezer tonnát. Ezzel lényegesen nagyobb és technológiailag is ambiciózusabb, mint a korábbi 075-ös osztályú helikopterhordozó deszanthajók. Kétszigetes felépítményét és teljes hosszúságú repülőfedélzetét a légi műveletek intenzív kiszolgálására tervezték.

A legjelentősebb újítás azonban az elektromágneses katapultrendszer és a fékezőkötél-rendszer integrálása.

Ezek az eszközök lehetővé teszik a merevszárnyú repülőgépek indítását és fogadását, ami hagyományosan kizárólag a repülőgép-hordozók sajátossága.

Ezáltal a 076-os típus egy olyan hibrid platformként működhet, amely ötvözi a klasszikus kétéltű támadóhajók és a könnyű repülőgép-hordozók funkcióit.

