  • Megjelenítés
Megerősítették a hírt: vízre szállt a több tízezer tonnás csúcshajó, amely teljesen átírhatja a tengeri erőviszonyokat
Globál

Portfolio
Kína első, 076-os osztályú kétéltű támadóhajója, a Szecsuán elhagyta Sanghajt. A hajó a Dél-kínai-tengeren megkezdte első, régiók közötti tengeri próbaútját. Ezzel jelentős lépést tett a hadrendbe állítás és a kínai haditengerészet erőkivetítési képességeinek bővítése felé - számolt be az Army Recognition.

A Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN) 2026. április 23-án megerősítette, hogy a hajó rendszerszintű teszteket hajt végre a fedélzeti rendszereken. Ezek a próbák a korábbi, anyakikötő közelében végzett teszteknél jóval zordabb tengeri környezetben zajlanak.

A 076-os típus jelentős előrelépést képvisel Kína kétéltű hadviselési képességeiben. A hajó teljes terhelés melletti vízkiszorítása a becslések szerint meghaladja a 40 ezer tonnát. Ezzel lényegesen nagyobb és technológiailag is ambiciózusabb, mint a korábbi 075-ös osztályú helikopterhordozó deszanthajók. Kétszigetes felépítményét és teljes hosszúságú repülőfedélzetét a légi műveletek intenzív kiszolgálására tervezték.

A legjelentősebb újítás azonban az elektromágneses katapultrendszer és a fékezőkötél-rendszer integrálása.

Ezek az eszközök lehetővé teszik a merevszárnyú repülőgépek indítását és fogadását, ami hagyományosan kizárólag a repülőgép-hordozók sajátossága.

Még több Globál

Megtörtént az elképzelhetetlen Romániában – A kormányzás kapujában a szélsőjobb?

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Felvételek bizonyítják: Észak-Koreában kötött ki a legendás Leopard 2-es harckocsi

Ezáltal a 076-os típus egy olyan hibrid platformként működhet, amely ötvözi a klasszikus kétéltű támadóhajók és a könnyű repülőgép-hordozók funkcióit.

Kapcsolódó cikkünk

Színre lépett az Egyesült Államok láthatatlan csúcsfegyvere: az ellenség észre sem veszi, honnan jön a pusztítás

Kifutott a tengerre a 65 ezer tonnás monstrum: lopakodókkal és drónokkal a fedélzetén készül valami nagyra a katonai szövetség

Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét

Címlapkép forrása: China News Service via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Büszkélkednek az oroszok: olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility