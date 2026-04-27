Megmondta Zelenszkij: a béke kulcsa, hogy teljesüljön Ukrajna leghőbb vágya

A békés rendezés fontos részeként tekint Ukrajna európai uniós csatlakozására Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt hétfő esti videóüzenetében jelentette ki.

A "valós európai béke" előfeltételeként említette továbbá hazája újjáépítését a háborút követően. Mint mondta, tiszteletben kell tartani Ukrajna szuverenitását és határait, illetve biztonsági garanciákat is kell nyújtani az országnak. Az ukrán elnök ezzel kapcsolatban felidézte a Krím félsziget 2014-ben történt Oroszország általi elcsatolását.

A nap folyamán Friedrich Merz német kancellár Ukrajna kapcsán kifejtette: az ország szorosabb európai uniós integrációja elengedhetetlen a háború lezárásához, de ez fájdalmas kompromisszumokkal járhat.

"Bízom benne, hogy előbb-utóbb békemegállapodás jön létre Oroszországgal, még ha ez azzal is járhat, hogy Ukrajna kénytelen lesz lemondani területeinek egy részéről" - fogalmazott.

Merz hangsúlyozta: ahhoz, hogy Zelenszkij megszerezze az ukrán nép támogatását egy ilyen megállapodásról tartott népszavazáson, hiteles európai perspektívát kell felmutatnia.

A Világbank adatai szerint mintegy 500 milliárd euróra lesz szükség a háborús pusztítások helyreállításához Ukrajnának. Kijev saját közlései szerint a háború kezdete óta mintegy 150 milliárd eurót kapott szövetségeseitől csak az állami költségvetése fenntartásához. A múlt héten az uniós tagállamok ezen felül jóváhagyták az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását.

