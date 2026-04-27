Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet

A szlovén közszolgálati rádió beszámolója szerint Pahor hangsúlyozta: a nyugat-balkáni bővítési stratégia felülvizsgálata geopolitikai szükségszerűség. Úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi helyzetben az EU-nak erős politikai akaratra van szüksége ahhoz, hogy megerősítse szerepét a térségben, és előmozdítsa a bővítési folyamatot.
A volt szlovén elnök szerint
az EU bővítése nem valósítható meg az unió belső reformjai nélkül.
Meglátása szerint az EU-nak erősebbé kell válnia kívül-belül egyaránt, hogy ambiciózus bővítési politikával stabilizálja a régiót, és megőrizze geopolitikai befolyását.
Pahor egyúttal "bátor, de nem elhamarkodott" stratégiát javasolt a bővítés felgyorsítására. Indítványa szerint 2030-ban minden nyugat-balkáni tagjelölt országban népszavazást kellene tartani az EU-hoz való csatlakozásról, miközben az EU-nak addigra intézményi és politikai értelemben is fel kell készülnie az új tagállamok befogadására.
A volt államfő üdvözölte a csatlakozási tárgyalások előrehaladását Montenegróval, amely a régió egyik legfelkészültebb tagjelöltje.
Hangsúlyozta ugyanakkor: a Nyugat-Balkán nem lehet tartósan békés és fejlett, amíg nem válik teljes egészében az európai integráció részévé.
A harmadik alkalommal megrendezett konferencián több volt állam- és kormányfő, valamint nemzetközi szakértő vett részt. A megnyitón felszólalt Kolinda Grabar-Kitarovic volt horvát és Boris Tadic volt szerb elnök is, akik a politikai stabilitás és a hiteles európai perspektíva jelentőségét hangsúlyozták a térség számára.
Az első panelbeszélgetés a globális biztonsági geopolitikai folyamatok és az európai bővítés kapcsolatával foglalkozott. A vitát Volkan Bozkir, az ENSZ Közgyűlésének korábbi elnöke vezette. A résztvevők között volt Andrzej Duda volt lengyel és Roszen Plevneliev volt bolgár államfő, továbbá európai intézmények képviselői és a Nyugat-Balkánért felelős különmegbízottak.
A konferencián mintegy két tucat ország képviselői vesznek részt. A rendezvény vasárnap fogadással kezdődött, amelyen díszvendégként jelen volt Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnök. A szakmai program hétfőn és kedden zajlik Ljubljanában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
