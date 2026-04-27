  • Megjelenítés
Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet
Globál

Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet

MTI
Az Európai Unió (EU) reformjának szükségességét és a nyugat-balkáni bővítés felgyorsítását sürgette Borut Pahor volt szlovén államfő hétfőn Ljubljanában, az általa vezetett Nyugat-Balkán Barátai Intézet nemzetközi konferenciájának megnyitóján, valamint azt javasolta, hogy 2030-ban a régió minden tagjelölt országában tartsanak népszavazást az EU-tagságról.

A szlovén közszolgálati rádió beszámolója szerint Pahor hangsúlyozta: a nyugat-balkáni bővítési stratégia felülvizsgálata geopolitikai szükségszerűség. Úgy fogalmazott: a jelenlegi nemzetközi helyzetben az EU-nak erős politikai akaratra van szüksége ahhoz, hogy megerősítse szerepét a térségben, és előmozdítsa a bővítési folyamatot.

A volt szlovén elnök szerint

az EU bővítése nem valósítható meg az unió belső reformjai nélkül.

Meglátása szerint az EU-nak erősebbé kell válnia kívül-belül egyaránt, hogy ambiciózus bővítési politikával stabilizálja a régiót, és megőrizze geopolitikai befolyását.

Még több Globál

Pahor egyúttal "bátor, de nem elhamarkodott" stratégiát javasolt a bővítés felgyorsítására. Indítványa szerint 2030-ban minden nyugat-balkáni tagjelölt országban népszavazást kellene tartani az EU-hoz való csatlakozásról, miközben az EU-nak addigra intézményi és politikai értelemben is fel kell készülnie az új tagállamok befogadására.

A volt államfő üdvözölte a csatlakozási tárgyalások előrehaladását Montenegróval, amely a régió egyik legfelkészültebb tagjelöltje.

Hangsúlyozta ugyanakkor: a Nyugat-Balkán nem lehet tartósan békés és fejlett, amíg nem válik teljes egészében az európai integráció részévé.

A harmadik alkalommal megrendezett konferencián több volt állam- és kormányfő, valamint nemzetközi szakértő vett részt. A megnyitón felszólalt Kolinda Grabar-Kitarovic volt horvát és Boris Tadic volt szerb elnök is, akik a politikai stabilitás és a hiteles európai perspektíva jelentőségét hangsúlyozták a térség számára.

Az első panelbeszélgetés a globális biztonsági geopolitikai folyamatok és az európai bővítés kapcsolatával foglalkozott. A vitát Volkan Bozkir, az ENSZ Közgyűlésének korábbi elnöke vezette. A résztvevők között volt Andrzej Duda volt lengyel és Roszen Plevneliev volt bolgár államfő, továbbá európai intézmények képviselői és a Nyugat-Balkánért felelős különmegbízottak.

A konferencián mintegy két tucat ország képviselői vesznek részt. A rendezvény vasárnap fogadással kezdődött, amelyen díszvendégként jelen volt Natasa Pirc Musar szlovén köztársasági elnök. A szakmai program hétfőn és kedden zajlik Ljubljanában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility