Megtörtént, amitől a tengerészek rettegtek: kalózok csaptak le egy hajóra, azonnal kiadták a riasztást

Jogosulatlan személyek átvették az irányítást egy teherhajó felett, és átirányították szomáliai területi vizekre - közölte vasárnap éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt.

Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.

A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt. A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, a hajó rakománya, tulajdonosa egyelőre nem ismert.

