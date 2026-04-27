  • Megjelenítés
Megtörtént, amitől a tengerészek rettegtek: kalózok csaptak le egy hajóra, azonnal kiadták a riasztást
Globál

MTI
Jogosulatlan személyek átvették az irányítást egy teherhajó felett, és átirányították szomáliai területi vizekre - közölte vasárnap éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt.

Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.

A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt. A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, a hajó rakománya, tulajdonosa egyelőre nem ismert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
