Megtörtént az elképzelhetetlen Romániában – A kormányzás kapujában a szélsőjobb?

Az Agerpres hírügynökség által idézett parlamenti nyilatkozatában a szociáldemokrata politikus elmondta, a két párt vezetősége több tárgyalás nyomán őt és Petrisor Peiut, az AUR szenátusi frakcióvezetőjét bízta meg a közös bizalmatlansági indítvány technikai részleteivel.
Neacsu hozzátette: őt kizárólag szervezési és egyeztetési feladatokkal bízták meg, a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséről és a további lépésekről szóló politikai döntést a PSD várhatóan hétfő délután hozza meg.
Arra az újságírói kérdésre, hogy a kormány megbuktatása esetén PSD–AUR-kormány alakul-e Romániában, Neagsu azt mondta: „minden út az első lépéssel kezdődik”,
hozzátéve, hogy a két párt vezetősége egyelőre csak a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséhez szükséges aláírásgyűjtés megkezdéséről döntött, a közös kormányzásról nem tárgyaltak.
Arra a kérdésre, hogy nem fogja-e árulásnak minősíteni a PSD–AUR összefogást, Neagsu azt válaszolta, hogy nem, mert a PSD-szavazók a Bolojan-kormány megbuktatását akarják.
George Simion, az AUR elnöke hétfőn úgy nyilatkozott: a PSD-vel közösen kidolgozandó bizalmatlansági indítványt akkor fogják a parlament elé terjeszteni, ha legalább 233, vagyis nemcsak a beterjesztéshez, hanem a kormány megbuktatásához elegendő törvényhozó aláírta. Hozzátette, reményei szerint a Bolojan-kormányt május 5-én le tudják váltani.
Úgy vettem észre, hogy az utóbbi napokban az AUR parlamenti képviselői és szenátorai már „rendes embereknek” minősülnek, akikkel lehet tárgyalni, már nem annyira „szélsőségesek” (...) Én olajágat hozok és kész vagyok mindenkivel tárgyalni a nemzeti megbékélés érdekében
– jelentette ki az AUR elnöke.
Az AUR magát szuverenistaként határozza meg, de az európai elkötelezettségű pártok szélsőségesnek tartják. A párt 2019-ben alakult, és programja között szerepelt Románia és Moldova egyesítése. Megalakulásakor a párt erőteljes magyarellenes üzeneteket közvetített, ezekből később visszavett.
Korábban a PSD is kizárta, hogy az AUR-ral közösen alakítson kormányt.
A PSD múlt héten vonta meg a bizalmat a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) vezető Ilie Bolojan kormányfőtől, hivatkozva, hogy a miniszterelnök elutasító magatartása miatt nem tudott érvényt szerezni baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.
Miután Bolojan nem távozott posztjáról, a PSD csütörtökön visszahívta minisztereit a bukaresti kormányból, és kilátásba helyezte, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé a kormány megbuktatására. A miniszterelnök javaslatára a kormány megüresedett posztjaira a tisztségben maradt tárcavezetők közül nevezett ki ügyvivőket a román államfő.
A PNL-n kívül a magát jobbközép pártnak tartó Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vesz részt a tavaly júniusban beiktatott Bolojan-kabinetben.
Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
