Nyilvánosságra hozták a számokat: így vág vissza az Egyesült Államok a hetek óta tartó tengeri blokádért

A közel-keleti régióért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) friss statisztikát tett közzé az X-en (korábban Twitter) a hormuzi hajóforgalmat érintő blokáddal kapcsolatban.
Az április 13-a óta érvényben lévő korlátozások az irániak hasonló akciójára hivatottak választ adni: Teherán hetek óta blokkolja a kulcsfontosságú hajózásí útvonalat. Teherán eredeti tervezi szerint a szoroson kizárólag az iráni, az iránnal baráti viszonyt ápoló (főleg kínai), valamint a perzsa állammal különmegállapodást kötő országok hajói haladhatnak át.
Washinton erre a blokádra válaszul indította el saját akcióát, melynek célja az Irán által átengedett (ezáltal Teheránnak bevételt termelő) hajók visszafordítása.
A CENTCOM jelentése szerint a mai napig összesen 38 hajót fordítottak vissza.
A U.S. Sailor watches a commercial ship as U.S. forces continue to enforce a blockade against Iranian ports, preventing ships from entering or exiting. American forces have directed 38 ships to turn around, or return to port. pic.twitter.com/Trtc41NZyp https://t.co/Trtc41NZyp— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 27, 2026
A rendelkezésre álló információk szerint az egyébként csúnyán akadozó amerikai-iráni tárgyalások fő témája jelenleg is a szoros újranyitása, a Teherán és Washington által korábban előtérbe helyezett kérdések, mint például az iráni atom- és fegyverprogramok jóval keményebb diónak tűnnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
