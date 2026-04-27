Nyilvánosságra hozták a számokat: így vág vissza az Egyesült Államok a hetek óta tartó tengeri blokádért
Harmadik hetébe lépett az Egyesült Államok blokádja a Hormuzi-szorosban. Az amerikai katonai vezetés elmodnta, hány hajót fordítottak eddig vissza.

A közel-keleti régióért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) friss statisztikát tett közzé az X-en (korábban Twitter) a hormuzi hajóforgalmat érintő blokáddal kapcsolatban.

Az április 13-a óta érvényben lévő korlátozások az irániak hasonló akciójára hivatottak választ adni: Teherán hetek óta blokkolja a kulcsfontosságú hajózásí útvonalat. Teherán eredeti tervezi szerint a szoroson kizárólag az iráni, az iránnal baráti viszonyt ápoló (főleg kínai), valamint a perzsa állammal különmegállapodást kötő országok hajói haladhatnak át.

Washinton erre a blokádra válaszul indította el saját akcióát, melynek célja az Irán által átengedett (ezáltal Teheránnak bevételt termelő) hajók visszafordítása.

A CENTCOM jelentése szerint a mai napig összesen 38 hajót fordítottak vissza.

A rendelkezésre álló információk szerint az egyébként csúnyán akadozó amerikai-iráni tárgyalások fő témája jelenleg is a szoros újranyitása, a Teherán és Washington által korábban előtérbe helyezett kérdések, mint például az iráni atom- és fegyverprogramok jóval keményebb diónak tűnnek.

