  • Megjelenítés
Reagált a szálloda, ahol Donald Trump jelenlétében lövöldöztek a hétvégén
Globál

Reagált a szálloda, ahol Donald Trump jelenlétében lövöldöztek a hétvégén

Portfolio
A Washington Hilton szálloda hétfőn közleményben reagált a szombati incidensre. Egy férfi átjutott a biztonsági kordonon, és sörétes puskából tüzet nyitott abban az épületben, ahol Donald Trump elnök éppen egy vacsoraeseményen vett részt.

Ahogy azt mi is megírtuk, a hétvégén lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton. Az elnököt és más, magas rangú tisztviselőket a hatóságok kimenekítették az eseménynek otthont adó Washington Hilton hotelből.

A szálloda szóvivője szerint a rendezvény idején "szigorú" biztonsági protokollok voltak érvényben.

Ezeket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) írta elő, amely a teljes esemény biztosítását is irányította.

A szóvivő hozzátette, hogy a Secret Service a washingtoni rendőrséggel és a szálloda saját biztonsági csapatával is szorosan együttműködött a történtek alatt.

Még több Globál

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Életfogytiglan várhat az oroszok foglyul ejtett embereire: kiderült, kiket akartak eltenni láb alól

Megszólalt a volt államfő az EU bővítéséről: új népszavazások sora következhet

A lövöldözőt azóta sikerült azonosítani: az esetet a Los Angeles környékéről származó Cole Tomas Allen a Caltech egykori hallgatója, egy részmunkaidős tanárként és játékfejlesztő követte el.

Kapcsolódó cikkünk

Lövöldöztek egy rendezvényen, amelyen Donald Trump is részt vett

Azonosították a Fehér Háznál lövöldöző férfit

Washingtoni lövöldözés: megszólalt Ursula von der Leyen

Trump: egyetlen egy dolgot kellett volna tenni, és elkerülhető lett volna az újabb merénylet

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Leyden/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility