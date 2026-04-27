Reagált a szálloda, ahol Donald Trump jelenlétében lövöldöztek a hétvégén

A Washington Hilton szálloda hétfőn közleményben reagált a szombati incidensre. Egy férfi átjutott a biztonsági kordonon, és sörétes puskából tüzet nyitott abban az épületben, ahol Donald Trump elnök éppen egy vacsoraeseményen vett részt.

Ahogy azt mi is megírtuk, a hétvégén lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton. Az elnököt és más, magas rangú tisztviselőket a hatóságok kimenekítették az eseménynek otthont adó Washington Hilton hotelből.

A szálloda szóvivője szerint a rendezvény idején "szigorú" biztonsági protokollok voltak érvényben.

Ezeket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) írta elő, amely a teljes esemény biztosítását is irányította.

A szóvivő hozzátette, hogy a Secret Service a washingtoni rendőrséggel és a szálloda saját biztonsági csapatával is szorosan együttműködött a történtek alatt.

A lövöldözőt azóta sikerült azonosítani: az esetet a Los Angeles környékéről származó Cole Tomas Allen a Caltech egykori hallgatója, egy részmunkaidős tanárként és játékfejlesztő követte el.

