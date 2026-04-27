Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn
A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
Emlékművet szentelt Észak-Korea az orosz-ukrán fronton elesett katonáknak

Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét Kim Dzsongün, az állam vezetője Phenjanban - közölte az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA) hétfőn.

Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot, és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával - közölte Kim Dzsongün. A Kurszki terület visszafoglalásának egyéves évfordulóján rendezett ünnepségen Vjacseszlav Volodin, az orosz parlament alsóházának elnöke, valamint Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is részt vett. A régióba az ukrán erők 2024-ben hatoltak be.

Odesszát bombázták az oroszok

Súlyos csapás érte ma hajnalban Odessza kikötővárosát - az incidens során találat ért egy lakóházat és egy szállodát.

Legalább 10 ember sérült meg.

Még soha nem költött ennyi pénzt fegyverekre az emberiség: felfoghatatlan összegek égnek el a világ háborúiban

Rekordszintre emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár tizenegyedik egymást követő évben növekedve - közölte a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hétfőn közzétett jelentésében.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Csapás ért egy orosz olajfinomítot és egy műtrágyagyárat - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

