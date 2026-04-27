Színre lépett az Egyesült Államok láthatatlan csúcsfegyvere: az ellenség észre sem veszi, honnan jön a pusztítás
Színre lépett az Egyesült Államok láthatatlan csúcsfegyvere: az ellenség észre sem veszi, honnan jön a pusztítás

Az Egyesült Államok Haditengerészete 2025. április 25-én hadrendbe állította az USS Idaho (SSN 799) jelzésű, Virginia-osztályú vadásztengeralattjárót. Ezzel a lépéssel a flotta tovább erősítette víz alatti hadviselési képességeit a fokozódó nagyhatalmi vetélkedés közepette - tudósított az Army Recognition.

Az USS Idaho a Virginia-osztály legújabb egysége, amelyet kifejezetten alacsony észlelhetőségű platformként terveztek.

Fő feladatai közé tartozik a felderítés, a hírszerzés és a precíziós csapásmérés.

Ezek a képességek lehetővé teszik a célpontok követését és semlegesítését úgy, hogy a tengeralattjáró az ellenség számára gyakorlatilag láthatatlan marad.

A hadrendbe állítás időzítése nem véletlen, hiszen a víz alatti hadszíntér ma a modern tengeri hadviselés egyik legfontosabb dimenziója. A tengeralattjárók továbbra is a legnehezebben felderíthető és követhető fegyverrendszerek közé tartoznak. Ez a tulajdonságuk mind a hagyományos, mind a nukleáris elrettentés szempontjából komoly stratégiai előnyt jelent.

Az új egység jól illeszkedik abba a tágabb doktrinális váltásba, amelynek keretében az amerikai haditengerészet egyre inkább az előretolt, magas túlélőképességű erőkre helyezi a hangsúlyt. Ezek az eszközök képesek behatolni az ellenség által lezárt vagy vitatott térségekbe is, hogy ott katonai erőt demonstráljanak. Ez a képesség különösen felértékelődik manapság, amikor a felszíni hadihajók egyre sebezhetőbbé válnak a fejlett hozzáférés-gátló és területmegtagadó (A2/AD) fegyverrendszerekkel szemben.

Címlapkép forrása: Colin Murty-Pool/Getty Images. A címlapkép illusztráció, a szintén Virginia-osztályba tartozó USS Minnesota látható rajta.

