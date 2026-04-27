Több vezető is a listáján volt: írásban hagyott üzenetet a támadó, aki végezni akart Trumppal a hétvégén
Több vezető is a listáján volt: írásban hagyott üzenetet a támadó, aki végezni akart Trumppal a hétvégén

Hétfőn állt először bíróság elé a férfi, aki szombat este tüzet nyitott Washingtonban a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt vett. A hatóságok szerint a támadó egy levelet is hátrahagyott, amelyben magas rangú kormányzati tisztviselők elleni merényletterveiről írt.

A 31 éves, kaliforniai Cole Tomas Allent hétfőn állították először a washingtoni szövetségi bíróság elé. Ahol a bíróság az amerikai elnök ellen megkísérelt merénylettel gyanúsította meg a férfit. 

Megkísérelte meggyilkolni az Egyesült Államok elnökét, Donald J. Trumpot

– mondta Jocelyn Ballantine ügyész a bíróságon.

Allen vonattal érkezett Kaliforniából, és a Washington Hilton szállodában foglalt szobát, ahol a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének éves díszvacsoráját tartották. A hatóságok szerint a férfi a családtagjainál hagyott egy manifesztumot, amelyben "Barátságos Szövetségi Merénylőnek" nevezte magát. Az iratban részletesen leírta a magas rangú kormányzati tisztviselők meggyilkolására szőtt terveit.

A támadó szombat este egy sörétes puskával lőtt rá a titkosszolgálat egyik ügynökére a szállodán belüli biztonsági ellenőrzőpontnál. A biztonsági személyzet ezután a földre vitte és elfogta a férfit. Bár az ügynököt eltalálta a lövés, a golyóálló mellénye megvédte, így néhány órával később el is hagyhatta a kórházat. A hatóságok szerint Allennél a sörétes puskán kívül egy maroklőfegyver és több kés is volt.

A lövések hallatán pánik tört ki a díszteremben. A vendégek az asztalok alá bújtak, miközben a biztonsági személyzet sietve kimenekítette a magas rangú tisztviselőket. Donald Trumpot, aki később mondott volna beszédet, a testőrei azonnal letessékelték a színpadról. Egy Trump által közzétett videofelvételen az is látható, ahogy a támadó a bálterem előtti folyosón rohan végig.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője hétfőn úgy nyilatkozott:

a 2024-es elnökválasztási kampány során történt két eset után ez volt a harmadik komoly merényletkísérlet Trump ellen.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Hitelezés 2026

