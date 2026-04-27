  • Megjelenítés
Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hétfőn legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadóival vitatta meg azt az új iráni javaslatot, amelyet Teherán a két ország közötti konfliktus rendezésére tett – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője - írja a Reuters.

A szóvivő újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy

az iráni dokumentum az elnök asztalára került, aki ezt követően egyeztetéseket folytatott róla a nemzetbiztonsági stábjával.

A javaslat pontos tartalmáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A CNN beszámolója szerint hamarosan a közvetlenül az elnök fog tájékoztatást adni az egyeztetések eredményeiről. A találkozóra azután került sor, hogy az elnök a múlt héten lemondta Steve Witkoff és Jared Kushner, legfőbb megbízottjainak pakisztáni útját, ezzel pedig elmaradt az újabb, a közel-keleti konfliktus lezárását célzó tárgyalási kör.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility