Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét
Az amerikai haditengerészet 105 millió dolláros szerződést kötött a kaliforniai Castelion vállalattal. A megállapodás célja a Blackbeard hiperszonikus csapásmérő rakéta F/A-18-as vadászbombázókra történő integrációjának folytatása. A fegyverrendszer 2027-ben érheti el a kezdeti műveleti képességet. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok repülőgép-hordozói mobil hiperszonikus indítóplatformokká válnak - közölte az Army Recognition.

A 2026. április 24-én bejelentett szerződés értelmében a Castelion folytatja a Blackbeard integrálását az F/A-18-as repülőgépekre. A döntés különösen figyelemre méltó, hiszen a haditengerészet ugyanis a hiperszonikus képességet egy már rendszeresített repülőgéptípusba kívánja beépíteni, ahelyett, hogy egy jövőbeli harci repülőgép kifejlesztésére várna.

A Castelion a Blackbeardet úgy jellemzi, mint az első olyan amerikai hiperszonikus fegyvert, amelyet eleve sorozatgyártásra és gazdaságosan fenntartható darabárra terveztek. Ez a megközelítés közvetlenül reagál a jelenlegi hiperszonikus fegyverprogramok legismertebb gyengeségeire.

Ilyen probléma a magas technikai komplexitás, a kiugró darabköltség, a korlátozott gyártási kapacitás és az elhúzódó fejlesztési ciklus.

Az amerikai haditengerészet számára a Blackbeard értékét nem kizárólag a sebessége határozza meg. Fontos szempont, hogy a fegyver megfelelő darabszámban gyártható-e, és integrálható-e a már használatban lévő repülőgépekre. Emellett kulcsfontosságú, hogy tengeri körülmények között is karbantartható legyen, és beilleszthető maradjon a valós csapásmérési tervekbe.

A fejlesztés stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy a repülőgép-hordozók hiperszonikus csapásmérő képessége jelentősen megnehezíti az ellenséges lég- és rakétavédelem dolgát. A Blackbeard különösen az időérzékeny vagy erősen védett célpontok elleni műveletekben jelenthet komoly előnyt.

A szerződés egyúttal fontos mérföldkő a kis kaliforniai védelmi startup számára. A vállalat a prototípusfejlesztéstől a tényleges műveleti alkalmazás felé próbál eljutni, ráadásul egy olyan piacon, amelyet hagyományosan a nagy védelmi ipari óriásvállalatok uralnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

