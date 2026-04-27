Váratlan fordulat a fegyverkezésben: óriások helyett egy apró startup szállítja az amerikaiak legújabb csúcsfegyverét

A 2026. április 24-én bejelentett szerződés értelmében a Castelion folytatja a Blackbeard integrálását az F/A-18-as repülőgépekre. A döntés különösen figyelemre méltó, hiszen a haditengerészet ugyanis a hiperszonikus képességet egy már rendszeresített repülőgéptípusba kívánja beépíteni, ahelyett, hogy egy jövőbeli harci repülőgép kifejlesztésére várna.

A Castelion a Blackbeardet úgy jellemzi, mint az első olyan amerikai hiperszonikus fegyvert, amelyet eleve sorozatgyártásra és gazdaságosan fenntartható darabárra terveztek. Ez a megközelítés közvetlenül reagál a jelenlegi hiperszonikus fegyverprogramok legismertebb gyengeségeire.

Ilyen probléma a magas technikai komplexitás, a kiugró darabköltség, a korlátozott gyártási kapacitás és az elhúzódó fejlesztési ciklus.

Az amerikai haditengerészet számára a Blackbeard értékét nem kizárólag a sebessége határozza meg. Fontos szempont, hogy a fegyver megfelelő darabszámban gyártható-e, és integrálható-e a már használatban lévő repülőgépekre. Emellett kulcsfontosságú, hogy tengeri körülmények között is karbantartható legyen, és beilleszthető maradjon a valós csapásmérési tervekbe.

A fejlesztés stratégiai jelentősége abban rejlik, hogy a repülőgép-hordozók hiperszonikus csapásmérő képessége jelentősen megnehezíti az ellenséges lég- és rakétavédelem dolgát. A Blackbeard különösen az időérzékeny vagy erősen védett célpontok elleni műveletekben jelenthet komoly előnyt.

A szerződés egyúttal fontos mérföldkő a kis kaliforniai védelmi startup számára. A vállalat a prototípusfejlesztéstől a tényleges műveleti alkalmazás felé próbál eljutni, ráadásul egy olyan piacon, amelyet hagyományosan a nagy védelmi ipari óriásvállalatok uralnak.

