Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt

A NATO fontolóra vette, hogy felhagy az éves csúcstalálkozók nemrég kialakult gyakorlatával. Erről hat, a szervezethez közel álló forrás tájékoztatta a Reuterst. A lépéssel elkerülhető lenne egy újabb feszült találkozó Donald Trump amerikai elnökkel hivatali idejének utolsó évében.

A katonai szövetség vezetői 2021 óta minden nyáron összegyűltek. Idén július 7-én és 8-án is tartanak csúcstalálkozót, amelynek a törökországi Ankara lesz a házigazdája, egyes tagállamok azonban a tempó lassítását szorgalmazzák. Ezt egy magas rangú európai tisztségviselő és öt diplomata is megerősítette. Az egyik forrás szerint a 2027-es, Albániában esedékes csúcsot valószínűleg őszre halasztják. 2028-ban pedig egyáltalán nem tartanának ilyen találkozót. Ez az év egybeesik az amerikai elnökválasztással, valamint Trump utolsó teljes hivatali évével.

Egy másik diplomata szerint bizonyos országok a kétévenkénti csúcstalálkozók mellett kardoskodnak.

Végleges döntés azonban még nem született, az utolsó szó Mark Rutte főtitkáré lesz.

A források közül ketten Trumpot is megemlítették befolyásoló tényezőként. Többen azonban hangsúlyozták, hogy szélesebb körű megfontolások is szerepet játszanak. Diplomaták és elemzők régóta érvelnek az éves csúcstalálkozók ellen. Szerintük ezek a találkozók nyomást teremtenek a látványos eredmények felmutatására, ami elvonja a figyelmet a hosszabb távú tervezéstől.

Jobb kevesebb csúcsot tartani, mint rossz csúcsokat

– fogalmazott az egyik diplomata.

Phyllis Berry, az Atlantic Council munkatársa egy múlt héten megjelent elemzésben emlékeztetett rá, hogy a hidegháború évtizedei alatt mindössze nyolc NATO-csúcsra került sor. Trump első hivatali idejének három csúcstalálkozóját "konfliktusos eseményekként" jellemezte. Ezeket a találkozókat ugyanis az amerikai elnök védelmi kiadásokkal kapcsolatos panaszai uraltak.

A tavalyi hágai csúcsot is nagyrészt Trump követelése határozta meg. Az elnök azt akarta elérni, hogy a tagállamok emeljék védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékára. A szövetségesek végül egy 3,5 százalékos alapvető védelmi, valamint egy 1,5 százalékos, szélesebb körű biztonsági beruházási célt fogadtak el. Már azt is jelentős sikerként könyvelték el, hogy a találkozó komolyabb botrány nélkül ért véget.

Az idei ankarai csúcs szintén feszültnek ígérkezik. Trump a tagállamok megkérdezése nélkül indított háborút Irán ellen, a NATO-szövetségesek azonban megtagadták az ehhez kért támogatást. Ezt követően Trump nyíltan megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államoknak ki kell-e tartania a NATO kollektív védelmi záradéka mellett, sőt, a kilépést is kilátásba helyezte. Korábban igényt formált Grönlandra is, amely a szintén NATO-tag Dánia autonóm területe. Az akkori főtitkár, Jens Stoltenberg tavaly megjelent emlékirataiban felidézte, hogy Trump már 2018-ban is azzal fenyegetőzött: tiltakozásul kivonul a csúcsról. "Ha beváltja a fenyegetését, nekünk kellett volna összerakni a darabjaira hullott NATO-t" – írta Stoltenberg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images