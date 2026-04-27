Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt

A katonai szövetség vezetői 2021 óta minden nyáron összegyűltek. Idén július 7-én és 8-án is tartanak csúcstalálkozót, amelynek a törökországi Ankara lesz a házigazdája, egyes tagállamok azonban a tempó lassítását szorgalmazzák. Ezt egy magas rangú európai tisztségviselő és öt diplomata is megerősítette. Az egyik forrás szerint a 2027-es, Albániában esedékes csúcsot valószínűleg őszre halasztják. 2028-ban pedig egyáltalán nem tartanának ilyen találkozót. Ez az év egybeesik az amerikai elnökválasztással, valamint Trump utolsó teljes hivatali évével.
Egy másik diplomata szerint bizonyos országok a kétévenkénti csúcstalálkozók mellett kardoskodnak.
Végleges döntés azonban még nem született, az utolsó szó Mark Rutte főtitkáré lesz.
A források közül ketten Trumpot is megemlítették befolyásoló tényezőként. Többen azonban hangsúlyozták, hogy szélesebb körű megfontolások is szerepet játszanak. Diplomaták és elemzők régóta érvelnek az éves csúcstalálkozók ellen. Szerintük ezek a találkozók nyomást teremtenek a látványos eredmények felmutatására, ami elvonja a figyelmet a hosszabb távú tervezéstől.
Jobb kevesebb csúcsot tartani, mint rossz csúcsokat
– fogalmazott az egyik diplomata.
Phyllis Berry, az Atlantic Council munkatársa egy múlt héten megjelent elemzésben emlékeztetett rá, hogy a hidegháború évtizedei alatt mindössze nyolc NATO-csúcsra került sor. Trump első hivatali idejének három csúcstalálkozóját "konfliktusos eseményekként" jellemezte. Ezeket a találkozókat ugyanis az amerikai elnök védelmi kiadásokkal kapcsolatos panaszai uraltak.
A tavalyi hágai csúcsot is nagyrészt Trump követelése határozta meg. Az elnök azt akarta elérni, hogy a tagállamok emeljék védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékára. A szövetségesek végül egy 3,5 százalékos alapvető védelmi, valamint egy 1,5 százalékos, szélesebb körű biztonsági beruházási célt fogadtak el. Már azt is jelentős sikerként könyvelték el, hogy a találkozó komolyabb botrány nélkül ért véget.
Az idei ankarai csúcs szintén feszültnek ígérkezik. Trump a tagállamok megkérdezése nélkül indított háborút Irán ellen, a NATO-szövetségesek azonban megtagadták az ehhez kért támogatást. Ezt követően Trump nyíltan megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államoknak ki kell-e tartania a NATO kollektív védelmi záradéka mellett, sőt, a kilépést is kilátásba helyezte. Korábban igényt formált Grönlandra is, amely a szintén NATO-tag Dánia autonóm területe. Az akkori főtitkár, Jens Stoltenberg tavaly megjelent emlékirataiban felidézte, hogy Trump már 2018-ban is azzal fenyegetőzött: tiltakozásul kivonul a csúcsról. "Ha beváltja a fenyegetését, nekünk kellett volna összerakni a darabjaira hullott NATO-t" – írta Stoltenberg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan fordulat a NATO-ban: lefújhatják a jövőbeli csúcstalálkozókat Trump miatt
Bankot váltanál? Az OTP exkluzív bankszámlája 2 évig ingyenes!
A hazai bankszámlapiacon ritka az olyan ajánlat, ami hosszú távú díjmentességet és kiemelkedően magas induló bónuszt egyszerre kínál. Az OTP Bank legújabb TOP számlacsomagja most pontosan ez
