Váratlan fordulat: nyíltan nekimentek a katonai vezetésnek Oroszországban, amiért nem söpörték még el Ukrajnát
Váratlan fordulat: nyíltan nekimentek a katonai vezetésnek Oroszországban, amiért nem söpörték még el Ukrajnát

Nyilvánosan beszélt a volt orosz vezérkari főnök, Jurij Balujevszkij orosz katonatiszteknek arról, hogy szerinte erősebb fegyvereket kellene használni Ukrajna ellen, mivel Kijev és a NATO az összes orosz vörös vonalat átlépte már.

Balujevszkij tábornagy az orosz Középső Katonai Körzet tisztjeinek beszélt az ukrajnai háborúról. A sajtónyilvános rendezvényen többször is idézte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki „erős Oroszországról” és vörös vonalakról beszélt, ugyanezekkel a szavakkal pedig kritizálta a katonai vezetést, amiért nem söprik el Ukrajnát erősebb fegyverekkel.

Folyamatosan azt kiabáljuk, hogy olyan fegyvereink vannak, amelyekkel egyetlen másik ország sem rendelkezik és nem is fog rendelkezni. De ettől nem csökken az országunkra leselkedő veszély. Folyamatosan vörös vonalakról beszélünk – mennyivel lesznek ezek még vörösebbek?”

– vetette fel Balujevszkij nyugalmazott katonai vezető az aktív állomány vezetőinek.

Arra is kitért, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy Ukrajna a Kreml épületét, légvédelmi radarokat és hadiipari létesítményeket támadja drónokkal.

Nem tudom, önök hogy éreztek […]. Én vártam, azt kérdeztem magamtól, mikor kezdünk el végre valóban harcolni?”

– mondta Balujevszkij.

Azt nem tisztázta, hogy pontosan milyen fegyvereket használna Ukrajna ellen, de azt mondta: szerinte 2027-2028-ban meg fogja támadni a NATO Oroszországot.

Mit tegyünk most? Folytassuk a különleges művelet anyagháborúját még évekig? Ki fogja kivéreztetni Európát, a NATO-t, Japánt és a többieket? És velünk mi a helyzet?”

– mondta.

Végül azt mondta, egyetért Vlagyimir Putyinnal abban, hogy szerinte a Nyugat célja, hogy Oroszország ne legyen több, mint egy egyszerű nyersanyag-lelőhely, amely a világgazdaságot támogatja.

Orosz vezetők rendszeresen fenyegetik Ukrajnát és a NATO-t atomtámadással.

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

PR cikk

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

