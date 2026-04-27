Váratlanul leraktak egy békeajánlatot Trump asztalára: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Amerika azt követeli Irántól, hogy teljesen és véglegesen szerelje le atomprogramját a békéért cserébe, Teherán erre nem hajlandó.

Az Axios úgy tudja: az iráni vezetésen belül valójában nincs egyetértés arról, hogy milyen nukleáris engedményekre lennének hajlandók. Teherán ezért egy új javaslatot küldött Amerikába, amely lényegében megkerüli a kérdést:

Az elképzelés szerint először a Hormuzi-szoros lezárásából és az amerikai tengeri blokádból fakadó válságot oldanák meg.

Teherán a tűzszünetet hosszú távra meghosszabbítana, vagy végleges békét kötnéne Amerikával. Csak a szerződés megkötését követően kezdenék el a nukleáris tárgyalásokat.

Ez a megközelítés az Axios szerint komoly kockázatot jelent Donald Trump amerikai elnök számára. A blokád feloldása és a háború lezárása ugyanis megszüntetné azt a nyomásgyakorló eszközt, amellyel Washington rá akarja bírni Teheránt a dúsított urán eltávolítására. Emellett az urándúsítás legalább tízéves felfüggesztését is el akarják érni.

Ez a két feltétel jelenti a konfliktus legfőbb amerikai célkitűzéseit.

Az Irán-amerikai tárgyalások a hétvégén tovább bonyolódtak. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pakisztáni látogatása nem hozott eredményt. A Fehér Ház korábban bejelentette, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump elnök megbízottai Iszlámábádban találkoznak Aragcsival. Az iráni fél azonban nem kötelezte el magát a találkozó mellett. Trump az Axios hírportálnak elmondta, hogy az iráni hozzáállás miatt le is fújta az utat Amerika részéről.

Donald Trump a Fox News hírcsatornának adott vasárnapi interjújában jelezte, hogy továbbra is fenn kívánja tartani az Irán olajexportját megbénító tengeri blokádot. Az elnök abban bízik, hogy Teherán meg fog hátrálni, mivel össze fog omlani az ország fő bevételi forrása.

