Bejelentette Ukrajna: szankciókat helyeznek ki Izraelre

Az ukrán külügyminisztérium ma délután bejelentette, hogy szankciókat helyeznek ki azokra az izraeli, orosz és más, nemzetközi cégekre, melyek lopott ukrán gabonát szállítanak a Közel-Keletre.

A készülő szankciókról pár órája írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán, aki arról adott hírt, hogy szerinte

Izrael lopott ukrán gabonát vásárol orosz üzletemberektől és biztos tudnak arról, hogy a mezőgazdasági termékek Ukrajna megszállt részéről származnak.

Izrael később bizonyítékot követelt Zelenszkijtől, de a kijevi külügyminisztérium ma délután hivatalosan is bejelentette, hogy

szankcionálni fogják a sémában érintett cégeket.

Azt egyelőre nem közölték, hogy a szankciók milyen tevékenységre terjednek ki, mely cégeket érintik és mikortól lesznek érvényesek.

Arról adtak hírt, hogy a konkrétumokat egy ügyészségi vizsgálat előzi majd meg, melyek után minden érintett vállalatot meg fognak büntetni – nemcsak izraeli cégekről, de más, nemzetközi vállalatokról is szó van.

