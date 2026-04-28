Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié

A MarineTraffic és a VesselFinder adatai szerint a 142 méter hosszú, Nord nevű jacht Dubajból indulva április 25-én éjjel kelt át a szoroson Omán felé. Ugyanebben az időszakban több más hajó is áthaladt a területen. Köztük volt két, amerikai szankciós listán szereplő olajszállító hajó, öt teherhajó és egy személyszállító komp is.

Alekszej Mordasov a Szeversztal acélipari vállalat többségi tulajdonosa.

A Forbes szerint jelenleg ő Oroszország leggazdagabb embere, becsült vagyona 37 milliárd dollár.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyaránt szankciókkal sújtja az üzletembert. Jachtját a nyugati korlátozások életbelépése után orosz lobogó alatt jegyezték be újra.

Az áthaladás azért különösen figyelemre méltó, mert Irán továbbra is korlátozza a hajóforgalmat a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán.

Sajtóértesülések szerint Teherán kivételt tesz az orosz kötődésű hajókkal. Ezek a vízi járművek a szélesebb körű korlátozások ellenére is áthaladhatnak a szoroson, ráadásul a szokásos áthaladási díjak megfizetése nélkül.

