Egyre vékonyabb jégen táncol az európai hatalom vezetője: ezúttal megúszta, hogy a körmére nézzenek

Az ügy rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a parlament tudatos félrevezetése a brit politikai szokásjog alapján a képviselők, köztük a kormánytagok által elkövethető legsúlyosabb magatartási kihágások közé tartozik, ezért ez esetben általános elvárás a lemondás.
A konzervatív párti ellenzék indítványát azonban a képviselők kedd este, hosszas vita után 335-223 arányban leszavazták.
Ha a képviselők megszavazták volna az ügy kivizsgálását, akkor a vizsgálatot a képviselői előjogok, köztük a mentelmi jog alkalmazását szabályozó alsóházi szakbizottság végezte volna. Abban az esetben, ha megállapítja, hogy Keir Starmer a Mandelson-ügyben szándékosan félrevezette a parlamentet, a munkáspárti kormányfőnek le kellett volna mondania.
Peter Mandelsont – a Munkáspárt egykori legbefolyásosabb főideológusát – számos figyelmeztetés ellenére Starmer 2024-ben Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé nevezte ki.
A Labour veterán politikusát – aki Tony Blair volt miniszterelnökkel együtt az 1990-es években kulcsszerepet játszott a "harmadik utas", modernizált Új Munkáspárt (New Labour) létrehozásában – nem egészen egy év után vissza kellett hívni a brit diplomáciai külszolgálat legnagyobb presztízsű posztjáról, miután kiderült, hogy szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt, 2019-ben börtönében elhunyt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.
Mandelsont februárban őrizetbe is vették azzal a gyanúval, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati adatokat szolgáltatott ki Epsteinnek.
Az ügy minden idők egyik legnagyobb brit belpolitikai botrányává fajult, és az utóbbi napokban még hevesebbé is vált, miután kiderült, hogy a kormányzati jelöltek nemzetbiztonsági átvilágítását végző hatóság (UK Security Vetting, UKSV) nem javasolta Mandelson nagyköveti kinevezését, éppen annak Epsteinnel fenntartott kapcsolata miatt.
Starmer az alsóházban többször is kijelentette, hogy nem tudott erről az állásfoglalásról, mivel a londoni külügyminisztérium illetékesei sem vele, sem Yvette Cooper külügyminiszterrel nem közölték, hogy Mandelson megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, és ezért mondta korábbi parlamenti nyilatkozataiban azt, hogy Mandelson megfelelő kinevezési eljárásrend alapján nyerte el a nagyköveti tisztséget.
Ám a Konzervatív Párt vezetője, Kemi Badenoch szerint– aki nem egyszer lemondásra szólította fel a kormányfőt – Starmer félrevezette a parlamentet, mivel nem hihető, hogy ne tudott volna a nemzetbiztonsági vizsgálat eredményéről.
Morgan McSweeney, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal volt kabinetfőnöke, aki februárban távozott tisztségéből a Mandelson-botrány miatt, az alsóház külügyi bizottságának keddi meghallgatásán kijelentette: ő javasolta a Starmernek Mandelson nagyköveti kinevezését, de ma már belátja, hogy ez "súlyos hiba volt".
