  • Megjelenítés
Él még Irán legfőbb vezetője? – Marco Rubio elmondta, mit tudnak erről
Globál

MTI
Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint

Iránnak most már csak a rakéták mintegy fele maradt.

Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.

Egy kérdésre válaszolva az amerikai külügyminiszter nyilvánvalónak mondta, hogy Irán azt állítja: életben van az ország vallási és politikai vezetője.

Még több Globál

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Új iráni békejavaslat fekszik Trump asztalán, de egyelőre nem tudni, mik a közel-keleti hatalom újabb követelései

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk

– mondta Marco Rubio.

Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázásokban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Röviddel később fiát, Modzstaba Hameneit választották meg utódjául, de ő azóta, március eleje óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt és folyamatos találgatások folynak az egészségi állapotával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette az interjúban, hogy soha nem volt kapcsolatban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility