Elsöprő támadás érte Oroszország szövetségesét: hatalmas offenzíva indult, a főváros is ostrom alá került

Összehangolt támadást kezdtek különféle lázadó csoportok a Malit irányító katonai junta és az ország nagyvárosai ellen – jelentette az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai védelmi tárca szerint a főváros, Bamako, Szevare, Gao és Kidál városok is támadás alá kerültek egy összehangolt offenzíva során.

A felkelők megpróbálták elfoglalni a bamakói elnöki palotát is, de (egyelőre?) nem jártak sikerrel.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadásban tuareg lázadók szövetkeztek radikális iszlamista csoportokkal, összesen mintegy 12 ezer lázadó szállt harcba a mali hadsereggel és az őket támogató orosz Afrika Hadtesttel.

Moszkva megvádolta Ukrajnát és Franciaországot is azzal, hogy fegyverekkel és kiképzéssel támogatják a mali lázadókat.

Malit 2021 óta egy oroszbarát katonai junta irányítja, az ország új vezetői puccsal üldözték el az előző, franciabarát kormányt.

