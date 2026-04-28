Elsöprő támadás érte Oroszország szövetségesét: hatalmas offenzíva indult, a főváros is ostrom alá került
Elsöprő támadás érte Oroszország szövetségesét: hatalmas offenzíva indult, a főváros is ostrom alá került

Összehangolt támadást kezdtek különféle lázadó csoportok a Malit irányító katonai junta és az ország nagyvárosai ellen – jelentette az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai védelmi tárca szerint a főváros, Bamako, Szevare, Gao és Kidál városok is támadás alá kerültek egy összehangolt offenzíva során.

A felkelők megpróbálták elfoglalni a bamakói elnöki palotát is, de (egyelőre?) nem jártak sikerrel.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadásban tuareg lázadók szövetkeztek radikális iszlamista csoportokkal, összesen mintegy 12 ezer lázadó szállt harcba a mali hadsereggel és az őket támogató orosz Afrika Hadtesttel.

Moszkva megvádolta Ukrajnát és Franciaországot is azzal, hogy fegyverekkel és kiképzéssel támogatják a mali lázadókat.

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Megindult a politikai lavina Romániában, tökéletes káosz jöhet

Rendkívüli fogolycsere helyszíne volt a lengyel–fehérorosz határ

Malit 2021 óta egy oroszbarát katonai junta irányítja, az ország új vezetői puccsal üldözték el az előző, franciabarát kormányt.

Ezt már nem érdemes tovább halogatni: elindult a roham a Vállalati energiamenedzsment 2026 utolsó helyeiért

Energiaárak klímapolitikai szempontból: rezsicsökkentés helyett jövedelemkompenzáció?

Vakrepülés törött szárnnyal: a Fed kezében van az energiaválságra fittyet hányó amerikai tőzsdék sorsa

Megadta magát a legendás üzletlánc: több mint száz boltjuk zár be végleg az Egyesült Királyságban és Írországban

Címlapkép forrása: Patrick ROBERT/Corbis via Getty Images

Ez is érdekelhet
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié
