Peszkov kedden azt mondta, hogy az ukrán dróntámadásban megsérült tuapszei olajfinomítóban finomított olajat exportra szánják, ezért az ilyen csapásokkal Ukrajna növeli a hiányt a globális olajpiacon, további destabilizációt idézve elő.

Ebben a helyzetben fontos megjegyezni, hogy a kijevi rezsim ismét olyan olajtároló létesítményeket támadott, ahol az olajat exporttevékenységekre, azaz exportszerződések szerinti kötelezettségek teljesítésére szánták. Így a kijevi rezsim a tettei révén tovább növeli az olajhiányt a globális piacokon, amelyek már így is jelentős nehézségekkel küzdenek a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt, és további destabilizációt idéz elő a globális energiapiacokon

– mondta a Kreml-szóvivő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította Alekszandr Kurenkovot, a rendkívüli helyzetek miniszterét, hogy a következő néhány órán belül repüljön Tuapszébe, és felügyelje a tűzoltási munkálatokat.

A tuapszei finomító ellen áprilisban már a harmadik támadást hajtotta végre Ukrajna, úgy, hogy még az előző dróncsapás után keletkezett tüzet sem tudták eloltani. A füst és a szivárgó olaj miatt környezeti katasztrófa van kibontakozóban a Fekete-tenger mellett található létesítmény közelében, ahonnan már zajlik a helyi lakosok kimenekítése.

