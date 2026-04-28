Friss és ropogós béketervet tettek le Donald Trump asztalára – Máris reagált az elnök, ennek sokan nem fognak örülni

Irán tegnap friss béketervet küldött az Egyesült Államoknak, ennek a lényege az, hogy Teherán békét vagy legalább tartós tűzszünetet kötne az USA-val, megnyitná a Hormuzi-szorost, feloldaná az amerikai blokádot,

a nukleáris program jövőjéről pedig később tárgyalnának a felek.

Nem tetszik neki a felvetés”

– mondta egy amerikai tisztviselő, Donald Trump amerikai elnökre utalva.

A probléma vélhetően az, hogy az Egyesült Államok nem akar tartós tűzszünetet kötni Iránnal úgy, hogy az atomprogramot nem szerelik le véglegesen – Teherán megtámadásának egyik fő oka az volt, hogy az USA (és Izrael) teljesen és véglegesen le akar számolni Irán atomprogramjával. A tartós tűzszünettel Amerika elvesztené elsődleges nyomásgyakorlási lehetőségeit Iránnal szemben.

