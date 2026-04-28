Gyanús mozgolódás: kínai hadihajók tűntek fel a feszült térségben

Tajvan két kínai hadihajót észlelt a Tajvani-szorosban található Penghu-szigetek közelében lévő vizeken, amelyek követésére hajókat és repülőgépeket küldött ki – közölte a tajpeji védelmi minisztérium kedden.

A minisztérium naponta közöl adatokat a kínai katonai repülőgépek helyzetéről, de csak ritkán arról, hogy pontosan hol járnak a kínai hadihajók, általában csak akkor, ha repülőgép-hordozókat észlel, ahogyan az a múlt héten is történt.

A tajpeji védelmi minisztérium keddi közleménye szerint

egy kínai romboló és egy fregatt lépett be Penghu-szigetek délnyugati vizeire, ahol több jelentős tajvani haditengerészeti és légibázis található,

és amelyek a szoros tajvani oldalához közel helyezkednek el.

A minisztérium a hajókról készült színes, a levegőből készült felvételeket is bemutatott, de pontos helymeghatározás nélkül.

A kínai védelmi minisztérium nem reagált a tajvani bejelentésre.

A tajvani védelmi minisztérium a szokásának megfelelően kedden reggel is ismertette jelentését arról, hogy az elmúlt 24 órában Tajvan közelében milyen kínai katonai mozgásokat figyelt meg. Ezek szerint Tajvan körül kilenc katonai hajót és 22 katonai repülőgépet észleltek.

