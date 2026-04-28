  • Megjelenítés
Gyanús mozgolódás: kínai hadihajók tűntek fel a feszült térségben
Globál

MTI
Tajvan két kínai hadihajót észlelt a Tajvani-szorosban található Penghu-szigetek közelében lévő vizeken, amelyek követésére hajókat és repülőgépeket küldött ki – közölte a tajpeji védelmi minisztérium kedden.

A minisztérium naponta közöl adatokat a kínai katonai repülőgépek helyzetéről, de csak ritkán arról, hogy pontosan hol járnak a kínai hadihajók, általában csak akkor, ha repülőgép-hordozókat észlel, ahogyan az a múlt héten is történt.

A tajpeji védelmi minisztérium keddi közleménye szerint

egy kínai romboló és egy fregatt lépett be Penghu-szigetek délnyugati vizeire, ahol több jelentős tajvani haditengerészeti és légibázis található,

és amelyek a szoros tajvani oldalához közel helyezkednek el.

Még több Globál

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Olaj a tűzre: már így is katasztrofális a helyzet az orosz finomítónál, erre most újabb csapást szenvedett el

Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié

A minisztérium a hajókról készült színes, a levegőből készült felvételeket is bemutatott, de pontos helymeghatározás nélkül.

A kínai védelmi minisztérium nem reagált a tajvani bejelentésre.

A tajvani védelmi minisztérium a szokásának megfelelően kedden reggel is ismertette jelentését arról, hogy az elmúlt 24 órában Tajvan közelében milyen kínai katonai mozgásokat figyelt meg. Ezek szerint Tajvan körül kilenc katonai hajót és 22 katonai repülőgépet észleltek.

Címlapkép forrása: Li Peiyun/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Választás 2026: Magyar Péter üzent Mészáros Lőrincnek
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Vegyesen reagáltak a tőzsdék
Hidegzuhany Zelenszkijnek: Merz kimondta a keserű igazságot Ukrajna EU-csatlakozásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility