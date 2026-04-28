Hiába a fegyverszünet, most jön a neheze: igazi katasztrófára figyelmeztetnek a szakértők

A szervezet megállapításai szerint a vízellátó rendszerek súlyosan károsodtak, és a kutak is megsérültek. A talajvíz sótartalma jelentősen megemelkedett, a szennyvíz pedig beszivárgott a termőföldekbe.

Ez a pusztítás nem csupán környezeti jellegű, hanem közvetlenül összefügg az élelmiszerválsággal"

- fogalmaz jelentésében a Mercy Corps.

A segélyszervezet arra figyelmeztet, hogy a termőföldek teljes helyreállítása akár évekig is elhúzódhat.

Ez a folyamat pedig még tovább lassulhat, amennyiben Izrael fenntartja az áruszállítások korlátozását, és nem kezelik megfelelően a talaj- és vízszennyezettséget.

A tavaly októberi tűzszünet ugyan véget vetett az intenzív harcoknak, és lehetővé tette a humanitárius segélyek fokozott bejuttatását, az emberi jogi szervezetek azonban továbbra is komoly élelmiszerhiányra figyelmeztetnek.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) e havi jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a friss élelmiszerekhez való hozzáférés a tűzszünet ellenére is folyamatosan romlik.

