  • Megjelenítés
Hiába a fegyverszünet, most jön a neheze: igazi katasztrófára figyelmeztetnek a szakértők
Globál

Portfolio
A Mercy Corps segélyszervezet friss tanulmánya szerint a gázai háború a palesztin enklávé termőföldjeinek 96 százalékát elpusztította vagy megközelíthetetlenné tette - jelentette a Times of Israel.

A szervezet megállapításai szerint a vízellátó rendszerek súlyosan károsodtak, és a kutak is megsérültek. A talajvíz sótartalma jelentősen megemelkedett, a szennyvíz pedig beszivárgott a termőföldekbe.

Ez a pusztítás nem csupán környezeti jellegű, hanem közvetlenül összefügg az élelmiszerválsággal"

- fogalmaz jelentésében a Mercy Corps.

A segélyszervezet arra figyelmeztet, hogy a termőföldek teljes helyreállítása akár évekig is elhúzódhat.

Még több Globál

Ez a folyamat pedig még tovább lassulhat, amennyiben Izrael fenntartja az áruszállítások korlátozását, és nem kezelik megfelelően a talaj- és vízszennyezettséget.

A tavaly októberi tűzszünet ugyan véget vetett az intenzív harcoknak, és lehetővé tette a humanitárius segélyek fokozott bejuttatását, az emberi jogi szervezetek azonban továbbra is komoly élelmiszerhiányra figyelmeztetnek.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) e havi jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a friss élelmiszerekhez való hozzáférés a tűzszünet ellenére is folyamatosan romlik.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa
Dubajból induló szuperjacht kelt át a lezárt Hormuzi-szoroson, nem is akárkié
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility