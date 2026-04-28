Hiába az olajválság, ne Putyin zsebeit tömjék! – Vigyázzba állítana egy fél kontinenst az uniós nagyágyú

Az olajbevételeket Oroszország arra használja, hogy finanszírozza Ukrajna elleni háborúját. Érdekünk, hogy ez a háború véget érjen. A háborúk akkor érnek véget, amikor az agresszoroknak elfogy a pénzük annak finanszírozására
- mondta Kallas újságíróknak, miután Bruneiben találkozott a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) külügyminisztereivel. Hozzátette:
az EU azt szorgalmazza, hogy diverzifikálják az energiaforrásokat, és máshonnan szerezzék be azokat, ne Oroszországból.
Kallas rámutatott arra, hogy Oroszország profitált az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából, amely a Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárásához vezetett. Ez a szoros a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötödét bonyolítja le.
A főképviselő szerint az orosz olaj vásárlása Iránnak is segít fenntartani a Hormuzi-szoros lezárását, bár ezt nem fejtette ki részletesen.
Számos ázsiai ország, amely a Perzsa-öbölből származó üzemanyag fő felvevőpiaca, Oroszországhoz fordult az ellátási problémák és az árak emelkedésének enyhítése érdekében.
Ezek között van Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, India és Kína.
A Fülöp-szigetek március végén elsőként hirdetett energiavészhelyzetet, ezt követően az ország egyetlen finomítója, a Petron bejelentette 2,48 millió hordó orosz kőolaj vásárlását, kihasználva azt is, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldotta az Oroszországból származó olajra vonatkozó szankciót.
Prabowo Subianto indonéz elnök április közepén Moszkvába látogatott, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó után Jakarta közölte, hogy
meglehetősen jó eredményeket ért el, amelyek lehetővé teszik kőolajkészleteink növelését.
Ázsia két óriása, India és Kína pedig azon kevés országok közé tartozik, amelyek az ukrajnai háború kezdete után is folytatták az orosz kőolaj vásárlását.
