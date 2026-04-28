Kétségbeesetten kongatják a vészharangot: több millió gyereket fenyeget éhhalál, de ez látszólag senkit sem érdekel

Kritikus méreteket öltött az éhezés és az erőszak a szudáni Darfúr régióban a polgárháború miatt - figyelmeztetett keddi nyilatkozatában az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szudáni képviselője. ENSZ-szervezetek közben amiatt is riadót fújtak, hogy a szomszédos Dél-Szudánban több mint hétmillió emberre - azaz a lakosság csaknem kétharmadára - várhat súlyos élelmezési bizonytalanság idén júliusig.

A régióban ötmillió gyerek éhezik. Otthonok égtek fel, iskolák és egészségügyi intézmények rongálódtak vagy semmisültek meg

- közölte Sheldon Yett a Port Szudánban, videókapcsolaton keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

A gyerekek helyzete töréspontra jutott, mert a Darfúrra is kiterjedő polgárháborúnak ők viselik a legnagyobb terheit, amikor otthonaikból kiszakítva szélsőséges éhínségbe, betegségekbe és traumákba sodorják, illetve megölik vagy megcsonkítják őket.

A rájuk irányuló nemzetközi figyelem messze nem áll arányban a szenvedéseikkel

- húzta alá.

Noha az UNICEF 2005-ben kiadott első, a szudáni gyerekek megsegítését célzó felhívása még a hollywoodi sztárokat is megmozgatta, az országot és Darfúrt mára már teljesen elfelejtették - tette hozzá Yett.

Az UNICEF adatai szerint Szudánban mintegy 33 millió ember szorul humanitárius segítségre, több mint felük gyerek.

Az ENSZ adatai azt mutatják, hogy több mint 5700 súlyos gyermekjogsértést követtek el országszerte a fegyveres konfliktusban érintett felek, amelyből 4300 gyilkosság vagy testcsonkítás volt.

Sheldon Yett kiemelte, hogy Észak-Darfúr tartomány fővárosában, El Faserben

2024. április óta több mint 1500, gyerekek ellen elkövetett súlyos jogsértést jegyeztek fel, amelyek közül 1300 esetben gyilkosság, testcsonkítás, szexuális erőszak, emberrablás, vagy erőszakos toborzás történt.

Az év első három hónapjában érkezett jelentések szerint legalább 160 gyerek halt meg és 85 sérült meg a területen - tette hozzá.

Catherine Russell, az UNICEF főigazgatója kedden kiadott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Szudán számára kért éves szintű humanitárius adománykérő felhívásuknak eddig csak 16 százalékára érkezett anyagi forrás.

Ezért arra kérte az adományozó országokat, hogy "biztosítsanak rugalmas, több évre szóló finanszírozást a gyerekek megsegítésére és a létfontosságú programok fenntartására".

Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok és a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között, azután, hogy nem tudtak megegyezni a paramilitáris szervezett integrálásáról a hadseregbe.

A Darfúrra is kiterjedő harcokban azóta legkevesebb 40 ezer ember halt meg és mintegy 11 millió kényszerültek otthona elhagyására, közül mintegy 1,5 millióan menekültek Egyiptomba.

Dél-Szudánban is drámai a helyzet

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), a világszervezet Gyermekalapja (UNICEF) és az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) kedden közös közleményben hívta fel arra is a figyelmet, hogy a szomszédos Dél-Szudánban az egyre súlyosbodó élelmiszerhiány nyomán áprilistól júliusig 7,8 millióan kerülhetnek az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC) szerinti hármas fokozat szintjére, és

az ugyancsak harcok sújtotta országban 2,2 millió gyermek súlyosan alultáplált.

A jelentésben kiemelik azt is, hogy 1,2 millió várandós nőnek és szoptatós anyának van szüksége kezelésre akut alultápláltság miatt.

A helyzet súlyosbodásához több tényező is hozzájárult, egyebek között a fegyveres harcok, a gazdasági nehézségek és a szélsőséges éghajlati jelenségek - írják, hozzátéve, hogy a konfliktus nyomán mintegy 280 ezren kényszerültek otthonaik elhagyására.

A harcok az ország középső részén lévő Jonglei államban a legsúlyosabbak, ahol tavaly december óta több összecsapás volt a Salva Kiir elnökhöz hű erők és az eltérő etnikai csoporthoz tartozó Riek Machar alelnöknek hűséget fogadó milíciák között.

Felix Dzvurumi, a FAO dél-szudáni irodavezetője elmondta, hogy bár a humanitárius segítségnyújtás elengedhetetlen, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági szektorban végrehajtott befektetések révé az élelmezési bizonytalanságot előidéző okokat is megoldják. Hangsúlyozta: az agrár-élelmiszeripar megerősítése az első lépés az egyes közösségek önellátása felé.

Dél-Szudán 2011-ben függetlenedett Szudántól, ebből kifolyólag szokás a világ legfiatalabb államának nevezni. Északi szomszédjának jelenlegi helyzetéhez hasonlóan 2020-ig polgárháború sújtotta, ám mai napig gyakran előfordul az etnikai alapú erőszak.

