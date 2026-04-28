Magyar Péter találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel

A politikus a polgármesterrel folytatott megbeszélésén tájékoztatást kapott a háború okozta nehézségekről és az ukrajnai magyarok jelenlegi helyzetéről. Egyetértettek abban, hogy a két ország viszonyának rendezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság a szülőföldjén maradhasson.

Magyar Péter szerint elérkezett az idő arra, hogy Kijev véget vessen a több mint tíz éve tartó jogkorlátozásoknak. Kiemelte:

a magyar kisebbségnek vissza kell kapnia minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogát.

Ennek révén a közösség tagjai ismét Ukrajna egyenrangú és megbecsült polgárai lehetnek - vélekedett a leendő miniszterelnök. Úgy véli, a helyzet megnyugtató rendezése nemcsak a kétoldalú kapcsolatokban nyithatna új fejezetet. A háború lezárását követően a menekültek számára is vonzóbbá tenné a hazatérést.

Bár az ukrán kormány 2025-re előremutató engedményeket jelentett be az oktatásban, a politikus ezeket nem tartja elegendőnek. A felsőoktatás és az érettségi vizsgarendszer továbbra is kizárólag ukrán nyelvű marad, emellett a hivatalos nyelvhasználat terén sem történt érdemi előrelépés. A bíróságokon, a közigazgatásban és a hivatalos eljárásokban továbbra is kizárólag az államnyelv használható. Ennek következtében a magyar nyelvű ügyintézésre még a magyar többségű településeken sincs lehetőség - írta Magyar Péter.

A korlátozások a közéletet és a kultúrát egyaránt érintik. Bár a magyar sajtótermékek és rendezvények működhetnek, mindezt szigorú kvóták és formai követelmények nehezítik. Emellett a hivatalos személyek – például a polgármesterek vagy az iskolaigazgatók – a nyilvános megszólalásaik során még mindig nem használhatják szabadon az anyanyelvüket - mutatott rá.

Magyar Péter a jogszabályi szigorítások eltörlését és a valódi egyenlőség megteremtését szorgalmazta az ukrán vezetésnél. Egyúttal biztosította Babják Zoltánt arról, hogy a kárpátaljai magyarság mindenben számíthat az anyaország és egy jövőbeli Tisza-kormány támogatására. Végezetül jelezte: készen áll arra, hogy hamarosan eleget tegyen a beregszászi meghívásnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images