Megindult a politikai lavina Romániában, tökéletes káosz jöhet
Beterjesztették a bukaresti parlamentben azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet a kormánykoalícióból múlt héten kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közösen kezdeményezett az Ilie Bolojan nemzeti liberális pártelnök vezette koalíciós kormány megbuktatása érdekében – jelentette be George Simion, az AUR elnöke kedden.

A dokumentumot a kétkamarás román parlament törvényhozóinak több mint fele, 251 képviselő és szenátor írta alá.

A kezdeményezést a PSD és az AUR mellett a kisebb nacionalista pártok törvényhozói közül is többen támogatják. A kormánybuktatáshoz 233 szavazatra van szükség.

George Simion azt állította, hogy az AUR csak a Bolojan-kabinet megbuktatása érdekében fogott össze a PSD-vel, nem készülnek közös kormányzásra, a párt előrehozott választásokat akar.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ politikusa az erdélyi Krónikának azt mondta, a bizalmatlansági indítványt nagy valószínűséggel megszavazza a parlament, és a kormány megbukik. A bukás után megkezdődnek a tárgyalások egy új kormánytöbbségről, ami lehet a PSD és az AUR koalíciója, de más összetételű koalíció is.

Nagyon sok múlik azon, mennyi idő telik el a bizalmatlansági indítvány elfogadásától a többséget biztosító koalíció kialakulásáig, vagy egy kisebbségi kormány – mint politikai megoldás – felállásáig. Úgy vélem, jelenleg minden lehetőség nyitott, és minden forgatókönyv elképzelhető. Meglátjuk, mi fog történni a jövő héten

– fogalmazott Tánczos.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images

