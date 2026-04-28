  • Megjelenítés
Meglépte Oroszország: átirányítják az olajat a Barátság vezetékről
Globál

Portfolio
Miután Oroszország bejelentette a Barátság kőolajvezeték északi ágának – vagyis a magyar és szlovák szakasztól eltérő útvonal – leállítását, Kazahsztán más útvonalra tereli azt a 260 ezer tonna nyersolajat, amelyet eredetileg májusban Németországba szállítottak volna ezen a vezetéken – közölte kedden a kazah energiaügyi minisztérium.
A bejelentés előzménye, hogy Oroszország május 1-jétől leállítja a kazah nyersolaj továbbítását a vezetéken. A döntés érzékenyen érinti a német schwedti PCK finomítót, amely Berlin üzemanyag-ellátásának jelentős részét biztosítja. Ez a létesítmény ugyanis olajszükségletének 17 százalékát kazah forrásból fedezi.

  • Az átirányítás értelmében 100 ezer tonna kőolaj a Balti-tenger melletti Uszt-Luga kikötőjébe kerül, amely Oroszország egyik legnagyobb olajexport terminálja.
  • További 160 ezer tonnát pedig a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri terminálján keresztül értékesítenek.

Eközben újabb támadás érte hétfő éjjel a Fekete-tenger melletti orosz tuapszei olajfinomítót. Az akció azt mutatja, hogy az ukrán támadások már nem csak a balti-tengeri olajlétesítményeket célozzák.

Kazahsztán tavaly összesen 2,146 millió tonna kőolajat exportált Németországba a Barátság vezetéken, ami igen jelentős mennyiségnek, napi mintegy 43 ezer hordónak felel meg. Ez a mennyiség 44 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Idén az első negyedévben a szállítások volumene 730 ezer tonnát tett ki.

A kiesés tovább súlyosbítja Németország üzemanyag-ellátási gondjait, miután az iráni háború megzavarta a Perzsa-öbölből érkező szállításokat is. De nem csak nekik probléma: Csehország fontolgatja, hogy növeli a Mol szlovákiai finomítójából, a Slovnaftból származó üzemanyag-importot. Erre azért lehet szükség, a csehek jelentős mennyiséget importálnak a németektől.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility