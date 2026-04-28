Megpróbálták megölni Donald Trumpot – Megtörte a csendet Oroszország, elmondták, mit gondol Putyin
Oroszország hivatalosan is kommentálta a hétvégi, Donald Trump elleni merényletet Amerikában.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta:

Putyin mindig egyértelműen és konzisztensen elítélte az állami vezetők elleni erőszakot és az életükre törő cselekményeket.”

Donald Trump amerikai elnököt az elmúlt két évben legalább háromszor próbálták megölni, legutóbb április 25-én, egy sajtóvacsorán. Az elkövetőt, Cole Tomas Allent, élve elfogták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

