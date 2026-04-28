Megszólaltak az elemzők: nagyon sokáig drága maradhat az olaj

A Goldman Sachs elemzői, köztük Daan Struyven és Julija Zsesztkova Grigsby, egy április 27-i elemzésükben 80 dollárról
90 dollárra emelték a Brent kőolaj negyedik negyedéves átlagárára vonatkozó várakozásukat.
Kiemelték, hogy ez az érték "közel 30 dollárral magasabb, mint a Hormuz-sokk előtt" volt. A második negyedévre 100, a harmadikra pedig 93 dolláros átlagárat prognosztizálnak. A Brent jegyzése jelenleg 111 dollár közelében jár, és zsinórban a hatodik napja mutat emelkedést.
Az elemzők becslése szerint
a Perzsa-öbölben napi 14,5 millió hordónyi kőolajtermelés esett ki.
Ez áprilisban napi 11-12 millió hordós, rekordütemű globális készletcsökkenést eredményezett. A befektetési bank szerint az ilyen mértékű készletapadás hosszú távon nem fenntartható. Ha a kínálati sokk elhúzódik, az a kereslet még élesebb visszaeséséhez vezethet.
A globális olajpiacot az iráni háború forgatta fel; a Hormuzi-szoros kettős blokádja gyakorlatilag nullára csökkentette a forgalmat a világ egyik legfontosabb tengeri szűkületén. A február végén kirobbant konfliktus óta a Brent árfolyama közel 50 százalékkal emelkedett. Ez a drágulás a globális infláció felpörgésével és a gazdasági növekedés lassulásával fenyeget.
A Goldman Sachs jelenleg azzal számol, hogy
a Perzsa-öböl menti export csak június végére normalizálódik.
Ez a korábbi, május közepére vonatkozó várakozásukhoz képest jelentős csúszást jelent, ráadásul a termelés helyreállása is a vártnál lassabb lesz. Az idei második negyedévre napi 9,6 millió hordós kínálati hiányt vetítenek előre, ami éles kontrasztban áll a tavalyi többlettel.
A Morgan Stanley elemzői, Martijn Rats és csapata szerint a Perzsa-öbölből származó olajexport napi 14,2 millió hordóval zuhant a szoros lezárása miatt. Becslésük alapján a globális készletek napi 4,8 millió hordóval csökkentek. A kiesés és a készletcsökkenés közötti különbözetet részben a gyengébb kereslet kompenzálta. A befektetési bank nem módosította az előrejelzéseit. A második negyedévre hordónként 110, a harmadikra 100, a negyedikre pedig 90 dolláros átlagárat várnak a Brent esetében.
A Goldman Sachs hangsúlyozta, hogy a gazdasági kockázatok jóval nagyobbak, mint amit az alapforgatókönyvük önmagában sugall. Az olajár emelkedésének kockázata mellett ugyanis a finomított olajipari termékek szokatlanul magas ára és az ellátási hiány veszélye is fennáll. Mindez ráadásul egy példátlan léptékű kínálati sokk közepette történik.
