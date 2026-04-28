Megtörte a csendet a világ egyik legkönyörtelenebb diktátora: hősként méltatta a saját életüket kioltó katonákat

Kim Dzsongun először ismerte el nyilvánosan, hogy egyes Oroszország oldalán harcoló észak-koreai katonák öngyilkosságot követtek el a kurszki összecsapások során. A halált szándékosan választó katonákat az észak-koreai vezető hősnek nevezte - számol be a Reuters.

Az észak-koreai vezető az orosz-ukrán háborúban elesett katonák emlékére állított emlékmű avatóünnepségén mondott beszédet, ahol orosz tisztviselők és a hozzátartozók is jelen voltak. Az állami hírügynökség (KCNA) által hétfőn közzétett beszédében

Kim Dzsongun először utalt arra konkrétan, hogy észak-koreai katonák a fogságba esés helyett inkább az öngyilkosságot választották.

Nemcsak azok a hősök, akik habozás nélkül választották az önpusztítás és az öngyilkosság útját a nagy becsület védelmében, hanem azok is, akik a rohamharcok élvonalában estek el

- fogalmazott.

Észak-Korea a becslések szerint 14 ezer katonát küldött a kurszki régióba, hogy az orosz erők oldalán harcoljanak.

Dél-koreai, ukrán és más nyugati tisztviselők szerint a csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek, a harcokban több mint 6 ezer észak-koreai katona veszthette életét. Hírszerzési jelentések és dezertőrök vallomásai egyaránt megerősítették, hogy az észak-koreai katonák a fogság elkerülése érdekében önfelrobbantáshoz vagy más öngyilkos módszerekhez folyamodtak.

Kim Dzsongun a túlélőket is méltatta, hazafiaknak titulálva őket.

Azok, akik nem a golyóktól és gránátoktól szétszaggatott testük kínjától szenvedtek, hanem attól gyötrődtek, hogy nem tudták teljesíteni katonai kötelességüket, szintén a párt hű harcosainak és hazafiaknak nevezhetők

- vélekedett az észak-koreai vezető.

Dél-koreai hírszerzési jelentések szerint Phenjan gazdasági és haditechnikai segítséget kapott Oroszországtól a csapatok és a hadianyag küldéséért cserébe.

