  • Megjelenítés
Nem akar Zelenszkij sorsára jutni III. Károly király, meglepő óvintézkedést tettek a Trumppal való találkozóján
Globál

Nem akar Zelenszkij sorsára jutni III. Károly király, meglepő óvintézkedést tettek a Trumppal való találkozóján

Portfolio
III. Károly brit uralkodó az Egyesült Államokba érkezett hivatalos látogatásra, megkoronázása óta először. A The Guardian szerint a Fehér Ház beleegyezett abba a brit kérésbe, hogy a király és a Donald Trump amerikai elnök közötti megbeszélések zárt ajtók mögött folyjanak, hogy elkerüljék az olyan nyilvános megaláztatásokat, mint amilyen Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt érte az Ovális Irodában.

A királyi látogatás előkészítésében részt vevő források szerint brit tisztviselők gyakoroltak nyomást a Fehér Házra, hogy kamerák nlkül tartsák meg a két államfő megbeszéléseit.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolata az utóbbi időben megromlott,

Trump például kirohanást intézett Keir Starmer brit miniszterelnök ellen, amiért London nem csatlakozott az Irán elleni háborúhoz.

Brit vezetők most abban reménykednek, hogy III. Károly látogatása javítani tud a kétoldalú kapcsolatokon.

Még több Globál

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility