Olaj a tűzre: már így is katasztrofális a helyzet az orosz finomítónál, erre most újabb csapást szenvedett el

Újabb támadás érte az éjjel az Oroszország Krasznodari határterületén lévő tuapszei olajfinomítót, melynek nyomán tűz ütött ki. Ez rövid időn belül a harmadik dróntámadás a finomító ellen, úgy, hogy még az előző csapás után keletkezett tüzet sem sikerült eloltani.

A keddre virradóra történt támadás során személyi sérülés nem történt. A tűz oltására 122 embert és 39 műszaki eszközt vetettek be.

Hétfő esti közlés szerint

a tuapszei olajipari komplexumban korábbi ukrán dróntámadások nyomán keletkezett tüzek után több mint háromezer köbméter, olajtermékekkel szennyezett talajt gyűjtöttek össze.

A munkálatokban 26 gép és több mint 130 ember vett részt.

A régió operatív parancsnoksága szerint a szennyezést helyi jellegűnek minősítette. A partvonalon folyamatosan figyelemmel kísérték a kibocsátásokat, ezzel párhuzamosan a várost a koromtól és más égéstermékektől tisztították.

A tuapszei tengeri kikötőben található olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok, a keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba.

A szennyeződést először sikerült lokalizálni, de az erős esőzések miatt ez átfolyt a folyón elhelyezett gátakon, és a kikötőtől másfél mérföldre egy tízezer négyzetméteres olajfolt keletkezett.

A folyó alsó szakaszán, valamint a Fekete-tenger vizein és partján keletkezett szennyeződés eltávolításán éjjel-nappal dolgoznak.

