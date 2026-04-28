Olaj a tűzre: már így is katasztrofális a helyzet az orosz finomítónál, erre most újabb csapást szenvedett el

A keddre virradóra történt támadás során személyi sérülés nem történt. A tűz oltására 122 embert és 39 műszaki eszközt vetettek be.
Hétfő esti közlés szerint
a tuapszei olajipari komplexumban korábbi ukrán dróntámadások nyomán keletkezett tüzek után több mint háromezer köbméter, olajtermékekkel szennyezett talajt gyűjtöttek össze.
A munkálatokban 26 gép és több mint 130 ember vett részt.
A régió operatív parancsnoksága szerint a szennyezést helyi jellegűnek minősítette. A partvonalon folyamatosan figyelemmel kísérték a kibocsátásokat, ezzel párhuzamosan a várost a koromtól és más égéstermékektől tisztították.
A tuapszei tengeri kikötőben található olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok, a keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba.
A szennyeződést először sikerült lokalizálni, de az erős esőzések miatt ez átfolyt a folyón elhelyezett gátakon, és a kikötőtől másfél mérföldre egy tízezer négyzetméteres olajfolt keletkezett.
A folyó alsó szakaszán, valamint a Fekete-tenger vizein és partján keletkezett szennyeződés eltávolításán éjjel-nappal dolgoznak.
Címlapkép forrása: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026 via Getty Images
