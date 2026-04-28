Olyan fordulat történt, amire senki nem számított: Zelenszkij szankciókkal fenyegette meg Izraelt

Azzal vádolta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Izraelt, hogy Ukrajnából elrabolt gabonát vásároltak meg Oroszországtól.

Zelenszkij X-oldalán írta ki: Izrael immár több orosz szállítmányt is befogadott kikötőibe, melyen Ukrajnából elrabolt gabonát szállítottak az országba.

Az ukrán elnök szerint ez az üzleti séma teljesen illegális, még Izrael törvényeit is sérti.

Elképzelhetetlen, hogy az izraeli kikötői szervek nem tudják, hogy milyen szállítmány van ezeken a hajókon. Oroszország rendszerszinten rabolja el a gabonát az átmenetileg megszállt ukrán földekről és szervezi meg ezek exportját a megszállókhoz köthető személyeken keresztül”

– írja Zelenszkij.

Állítása szerint többször is jelezték Izraelnek a séma működését, ennek ellenére Jeruzsálem nem tett semmit.

Az ukrán vezető arra utasította a külügyminisztériumot, hogy tájékoztassa Ukrajna szövetségeseit a helyzetről, illetve

Kijev szankciókat készített elő az exportsémában résztvevő üzletemberek ellen.

Ukrajna számít a partnerségre és a kölcsönös tiszteletre minden országtól. Dolgozunk a Közel-Kelet biztonságán. Elvárjuk az izraeli hatóságoktól, hogy tiszteljék Ukrajnát és tartózkodjanak olyan tettektől, melyek alássák kétoldalú kapcsolatainkat”

– írja.

